Le RDV des bonnes affaires : des offres à saisir et une belle surprise à la clé chez Hyundai

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

C’est une palette de bonnes nouvelles qui attend la clientèle souhaitant repartir au volant d’une Hyundai dans le Royaume. Ainsi l’importateur local, à savoir Global Engines, a pris soin de concocter à cette même clientèle des offres commerciales alléchantes qui concernent toute la gamme des véhicules.

Dans le détail, on peut compter sur un crédit gratuit de 0 DH s’agissant des frais de dossier, ce qui constitue déjà un joli coup de pouce en matière de financement. Mais ce n’est pas tout puisque l’importateur de la marque sud-coréenne se fait fort à travers son offre «Easy Hyundai» de payer les 6 premières mensualités avec 0 apport de celui ou celle qui optera pour un véhicule estampillé du nom de la marque.

Par ailleurs, plusieurs services connectés viennent épauler la clientèle intéressée. En surfant sur la plateforme web de l’opérateur et en sollicitant le service «Hyundai Connect», nul besoin de se déplacer dans un showroom pour acheter son véhicule. Un conseiller commercial de la marque demeure constamment à l’écoute de la clientèle et, via les nouveaux outils de connectivité, est à même de la renseigner en live, de lui présenter les modèles de la gamme susceptibles de les intéresser, mais également les formules de financement les plus attractives.

Le responsable commercial peut assister également le client dans toutes les démarches d’achat de son véhicule jusqu’à sa livraison à son domicile ! Pour cela, rien de plus simple, il suffit de planifier un rendez-vous à sa convenance. Le conseiller prendra contact avec le client à la date et au jour indiqué par ce dernier, selon le moyen de communication que ce même client aura indiqué.

La nouvelle Hyundai Sonata Hybrid fait son entrée dans le Royaume.

De même que prendre un rendez-vous via la toile au niveau du service après-vente le plus proche de son domicile (ou de son lieu de travail) devient aussi un jeu d’enfant. De quoi maîtriser plus efficacement son emploi du temps ; à moins d’opter pour l’Atelier Mobile Hyundai, ce qui évite de se déplacer dans une concession.

En bonne valeur sûre

Nombreuses sont les dernières nouveautés qui sont venues étoffer la gamme automobile de Hyundai Maroc et il faut dire qu’il y en a vraiment pour tous les goûts : des citadines en passant par les compactes, les familiales et surtout une gamme de SUV de toute taille. Ajoutez-y une belle brochette d’utilitaires légers qui séduira les patrons et responsables d’entreprises.

Parmi les produits phares de la marque dans la catégorie des citadines tricoprs, l’Accent demeure une vraie valeur sûre. Justement, elle s’est refait une beauté à en juger par sa silhouette inédite et bien dans l’air du temps. Les occupants peuvent compter sur son habitacle très spacieux assorti d’un coffre très volumineux. Rappelons que dès la finition d’entrée de gamme dite «Attractive» assortie de la boîte automatique, les occupants sont fort bien lotis s’agissant des équipements de confort et de sécurité.

Sous le capot, c’est du costaud avec un 1,6 litre CRDi de 128 chevaux dont la réputation en termes de polyvalence d’utilisation et de consommation mesurée n’est plus à faire. Un bloc qui se voit animé au choix par une boîte de vitesses manuelle ou automatique. À cet effet, Hyundai Maroc propose une offre spécifique sur l’Accent en version automatique qui se voit affichée à 159 900 DH.

Vous avez dit hybride ?

Au rayon hybride chez Hyundai Maroc, la Ioniq Hybrid n’est désormais plus tout seul. Il se voit épaulé par la Sonata Hybrid, une grande berline qui ne passe vraiment pas inaperçue au regard de sa silhouette totalement originale. À bord, les matières utilisées sont de très grande qualité et le confort n’est pas oublié.

Habitacle spacieux et matériaux de qualitatifs, la nouvelle Sonata Hybrid sait accueillir ses occupants.

Au-delà de l’attention apportée à sa présentation, la Sonata veut se positionner comme un produit moderne, faisant l’étalage de beaucoup d’atouts technologiques. Elle impressionne avec son instrumentation entièrement numérique configurable et son écran d’info-divertissement de 10 pouces bien intégré visuellement au poste de conduite. Sous le capot, on dénombre un quatre-cylindre essence de 2,0 litres à injection directe de 150 chevaux associés à un moteur électrique de 51 chevaux et à une boîte de vitesse automatique à six rapports.