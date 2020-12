Le RDV des bonnes affaires : des offres séduisantes à saisir chez Nissan

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Promotions alléchantes, offres spéciales et crédit 0%, tel est le savant dosage qu’a concocté à l’attention de la clientèle la Société Marocaine des Voitures Nippones (SMVN-Groupe Auto Hall), le distributeur exclusif des voitures Nissan au Maroc. Et ce n’est pas tout puisque ce dernier offre également à sa clientèle un an d’assurance automobile et d’entretien sur toute la gamme.

Cerise sur le gâteau, plusieurs modèles de la gamme actuelle bénéficient d’une tarification des plus attractives, assortis d’une dotation en équipements de confort et de sécurité très complète. Ainsi, la très en vogue Micra se voit affichée à un tarif d’attaque de 151 000 DH. Il en est de même pour la star et pionnier des SUV compact, en l’occurrence le Qashqai, qui se négocie à partir de 216 900 DH.

La Nissan Micra bénéficie d’une tarification très attractive.

Puisque l’on parle de SUV, une offre spéciale bat son plein actuellement chez l’importateur de la marque dans la mesure où les Nissan Juke et Qashqai, tous deux en version automatique, bénéficient d’un crédit 0% à partir de 1253 DH TTC par mois. Faut-il souligner que l’une des nouveautés phares actuellement chez Nissan dans le Royaume n’est autre que le Juke. En effet, après presque 10 ans d’existence et plus de 1,5 million d’unités vendues à travers le monde, il était temps pour son prédécesseur de transmettre le témoin à une deuxième génération qui ne manque pas d’atouts.

Cette nouvelle mouture a repris à son compte plusieurs gimmicks stylistique de son prédécesseur, à l’instar des projecteurs ronds à l’avant. Ils héritent d’une signature lumineuse en Y et sont surmontés de feux de jour horizontaux joliment crayonnés. Le profil évoque toujours celui d’un véhicule coupé, avec des poignées de portes arrière occultées, tandis que la poupe, très réussie, n’est pas sans rappeler celle de la petite sœur Micra. Comme toujours, le volet personnalisation extérieure (et intérieur) demeure toujours un must chez Nissan, les pare-chocs, les baguettes latérales, les coques de rétroviseurs, voire la teinte du pavillon pouvant être agrémenté au choix de couleurs contrastées

Habitacle confortable et bien branché

La présentation et l’agencement sont très appréciables ; en témoigne la planche de bord moderne qui accueille un écran tactile de 8 pouces dans sa partie haute. La qualité des matériaux et les assemblages ont progressé. A noter la «sono» spécialement conçue par les acousticiens de BOSE qui distille de jolis décibels. L’espace à bord est bel et bien de la partie avec une habitabilité généreuse, notamment aux places arrière, ce qui permet aux passagers de bénéficier de places confortables.

Pionnier des SUV compacts, le Nissan Qashqai a de sérieux atouts en poche.

Avec ses 200 Nm de couple disponible dès 1 750 tr/mn, le très silencieux trois-cylindres essence turbo de 117 chevaux se montre particulièrement dynamique au quotidien. Il est épaulé au choix par une boîte de vitesse manuelle à six rapports ou automatique à double embrayage et à sept rapports. Plusieurs finitions sont proposées avec une palette d’équipements de belle facture. Un SUV urbain à la fois original et bien équipé qui ne manquera pas de séduire les amateurs du genre d’autant que sa grille tarifaire demeure compétitive avec un tarif d’attaque de l’ordre de 189 900 DH.