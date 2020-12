Le RDV des bonnes affaires : les bons plans sont chez Kia

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Finir l’année en beauté, telle est la promesse de Kia Maroc à l’attention de sa clientèle. Dans cette perspective, le staff local de la marque sud-coréenne a dégainé une batterie d’offres en tous genres sur l’ensemble de sa gamme automobile. Afin de permettre à cette même clientèle d’en profiter pleinement, l’ensemble des showrooms de la marque restent ouverts 7j/7, et ce, jusqu’au 31 décembre courant.

Dans le détail, une série de «bons plans», comme aime à l’appeler Kia Maroc dans ses différentes campagnes de communication, viennent émailler la gamme disponible avec, en point d’orgue, une grille tarifaire très attractive. C’est le cas par exemple du Kia Sportage, le SUV compact par excellence de la marque, qui se voit affiché à 229 000 DH (au lieu de 279 000 DH). L’engin est animé par un 1,6 litre diesel de 115 chevaux, assorti d’une liste d’équipements de confort et de sécurité fort complète.

À moins de monter en gamme et d’opter pour la finition GT Line qui, elle, se voit tarifée à 324 900 DH (au lieu de 365 000 DH). Cette variante du Sportage hérite sous son capot d’un puissant 2,0 litres diesel de 185 chevaux avec. Ajoutez-y une belle brochette d’équipements dont les sièges chauffants et ventilés, les jantes en alu de 19 pouces, le toit ouvrant panoramique, le coffre électrique, la sellerie cuir biton avec surpiqures…

Des bons plans, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Celles et ceux qui préfèrent jeter leur dévolu sur une petite citadine, en l’occurrence une Kia Picanto, seront ravis d’apprendre que l’engin, dans sa finition Lifestyle, est affiché à 114 900 DH (au lieu de 127 900 DH). À moins d’opter pour la finition Lifestyle BVA qui, elle, se négocie à 129 900 DH.

Au rayon des hybrides chez Kia, le SUV Niro et la très séduisante K5 ne manqueront pas de séduire les aficionados de véhicules à mobilité propre.

Autre affaire à saisir chez Kia, la citadine Rio qui, dans sa finition Lifestyle, se voit placardée à 134 900 DH. Celles et ceux qui préfèrent opter pour une compacte auront deux belles possibilités ; en effet, Kia Maroc dispose dans sa gamme de la Cerato, une berline à quatre-portes, spacieuse, disposant d’un coffre gargantuesque, et surtout bien équipée, moyennant dans sa finition Motion+ la somme de 199 900 DH. À moins de lui préférer une variante à cinq-portes, en l’occurrence la CEED, qui en finition Motion BVA est affichée à 199 900 DH. Même le SUV familial et haut de gamme de la marque, à savoir le Sorento, n’échappe pas à cette rafale de prix promotionnels puisqu’il se voit tarifé à 279 900 DH dans sa finition Business BVM.

À noter la présence du nouveau SUV urbain de la marque, à savoir le Seltos, qui dans sa finition Motion+, se négocie à 219 000 DH (au lieu de 249 000 DH). Reste la gamme hybride de Kia (le SUV Niro hybride et la séduisante grande berline K5 hybride) qui vaut vraiment le détour, dans la mesure où ce genre de véhicules, outre le confort dont ils disposent et la douceur de conduite qu’ils procurent, permettent d’effectuer de solides économies de carburant, tout en véhiculant un certain nombre de valeurs liées, entre autres, à la protection de l’environnement.