Le RDV des bonnes affaires : les offres chez Citroën, c’est maintenant !

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Chez Citroën Maroc (Groupe Sopriam), la campagne promotionnelle pour cette fin d’année à ne pas manquer a pour nom «Les jours, C Maintenant». Concrètement, la clientèle se voit offrir des remises exceptionnelles pouvant aller jusqu’à 97 000 DH, l’ensemble assorti d’un crédit gratuit. Pas mal pour celui ou celle qui caresse le doux projet d’opter pour un SUV de la marque aux chevrons, qu’il s’agisse de la très originale Citroën C3 Aircross ou du très apprécié Citroën C5 Aircross animé pour l’occasion par une boîte de vitesses automatique.

La Citroën C3 Aircross.

À moins d’opter pour une citadine au look, lui aussi, très original, aux performances avérées et qui dispose d’une liste d’équipement de confort et de sécurité à faire pâlir les modèles concurrents. Il s’agit de la Citroën C3 qui, récemment, s’est vue octroyer une petite cure de jouvence.

Rendez-vous compte ! Dès l’entrée de gamme (Business), une version réservée aux professionnels en entreprises, on dispose d’un arsenal d’équipements de sécurité active et passive (ABS, ESP, AFU, REF…) ; ajoutez-y 6 airbags, sans parler de l’alerte de franchissement involontaire de ligne ; de quoi circuler en toute sécurité et surtout conserver sa trajectoire ! Et ce n’est pas tout puisque l’on recense également dans cette liste d’équipements attribués d’office le régulateur-limiteur de vitesse, l’écran tactile de 7 pouces avec fonction «Mirror Link», les lève-vitres AV. et AR. séquentiels et impulsionnels, voire les sièges estampillés «Citroën Advanced Comfort» au moussage plus épais pour un meilleur confort d’assise.

Le Citroën C5 Aircross.

Pour peu que l’on opte pour la finition intermédiaire «Feel Pack», on hérite, entre autres, de la climatisation automatique, des feux diurnes à LED, des projecteurs éco-LED, du pavillon bi-ton, des «Airbump» placés sur au bas des portières, très décoratifs, mais qui ont aussi vocation à protéger la carrosserie des petits chocs au quotidien, tels que ceux qui peuvent se produire dans les parkings.

La finition la plus huppée (Shine) propose l’allumage automatique des projecteurs, les essuie-vitres automatiques, l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul ou encore les jantes alliage de 16 pouces dites «MATRIX diamantées».

Du style, mais pas que

L’esthétique constitue un critère déterminant aux yeux de tous dans l’achat d’un véhicule ! Pour ce qui est de la C3 restylée, le bureau de design a joué la carte de l’agressivité avec une face avant légèrement remaniée et vraiment plaisante à regarder. Venons-en aux performances et à la conduite : pas de changement sous le capot, le 1,6 litre diesel de 92 chevaux bénéficie d’une solide réputation. L’engin fait de sa sobriété l’un de ses principaux atouts avec une moyenne d’environ 4,4 l/100 km. Grâce à son châssis qui demeure excellent, la C3 garde est vraiment plaisante à conduire. Cela devient un régal lorsque l’on aborde des petites routes sinueuses où l’engin conserve une tenue de cap irréprochable. Au final, de sérieux atouts qui ne devraient pas laisser indifférents certains d’entre vous.

La Citroën C3.

Tarif d’attaque de la nouvelle C3, en finition Feel Pack : 153 900 DH au lieu de 180 900 DH. Ajoutez-y une garantie de 3 ans ou 100 000 km.