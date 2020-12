Le RDV des bonnes affaires : remises exceptionnelles et crédit à 0% chez BMW

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Des remises exceptionnelles assorties de crédits à 0%, c’est le cocktail détonnant que propose actuellement à sa clientèle BMW (Groupe Smeia). Encore faut-il y ajouter quelques ingrédients qui viennent épicer l’offre au rang desquelles des formules de financement flexibles taillées sur mesure, voire la reprise du véhicule du client et ce, quelle que soit la marque.

La nouvelle BMW Série 1 bénéficie d’une tarification avantageuse.

Plusieurs véhicules de la gamme de la firme à l’hélice bénéficient justement de ces conditions avantageuses au rang desquels la Série 1 (116d Lounge). Une compacte premium qui se voit proposé avec un crédit sans intérêts à raison de 2 756 DH par mois sur une durée de 59 mois, moyennant une avance de 165 890 DH.

Les amateurs d’engins à la silhouette très originale et au caractère bien trempé pourront opter pour la BMW Série 2 Gran Coupé. Justement, la version 216d en finition Lounge bénéficie, elle aussi, d’un crédit à 0% d’intérêts, à raison de 3 143 DH par mois et moyennant une avance de 192 780 DH sur 59 mois, sous réserve d’acceptation du dossier par la maison de crédit partenaire.

À mi-chemin entre une compacte tricorps et un coupé quatre-portes, l’engin reprend quelques gimmicks stylistiques qui font le succès de ses aînés, dont les vitres de portes sans encadrement, le toit au dessin bien spécifique et les feux arrière joliment crayonnés qui ne passent vraiment pas inaperçus. Dès la finition d’entrée de gamme, en l’occurrence la finition Lounge, cette version du Gran Coupé dispose d’une belle brochette d’équipements de confort et de sécurité. Sous le capot, on retrouve le très dynamique et économe trois-cylindres turbo de 116 chevaux.

La nouvelle BMW X3.

Il va sans dire que les aficionados de SUV premium n’ont pas été oubliés ; en effet, le X1 dans sa version sDrive 18d Élégance Limited se voit tarifé pour l’occasion à 379 000 DH, assorti de 38 000 DH d’avantages client. À moins d’opter pour la catégorie au-dessus, en l’occurrence le X3, dans sa version sDrive 18d Club qui, elle, est tarifée à 449 000 DH. Ajoutez-y une remise de 44 000 DH par rapport initial.