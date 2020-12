Le RDV des bonnes affaires : une kyrielle d’offres alléchantes chez Fiat

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Des offres et des promotions en tous genres sur l’ensemble de la gamme des véhicules Fiat, c’est ce à quoi doit s’attendre la clientèle dès lors qu’elle pénètre dans l’un des showrooms de la marque italienne dans le Royaume. Des offres censées permettre à cette même clientèle «de finir l’année avec le sourire», comme le suggère en substance l’une des accroches publicitaires de Fiat dans le Royaume.

Et en matière de choix dans la gamme, il y a de quoi faire ; à commencer par la star des petites citadines, en l’occurrence la Fiat 500, dont l’aura depuis son retour magistral sur la scène automobile mondiale courant 2007 est toujours au firmament. Pour le coup, FCA Morocco et son l’ensemble de son réseau propose l’engin à un tarif d’attaque de 127 900 DH (finition Pop).

De quoi disposer à la base d’une dotation en équipements de confort et de sécurité bien fournie (ABS avec répartiteur de freinage, aide au freinage d’urgence, ESP…) À moins de monter légèrement en gamme et d’opter pour les variantes 500 en finition HER ou HIM moyennant toutes deux le même tarif à savoir 145 400 DH.

La Fiat Tipo Sedan bénéficie d’offres promotionnelles attractives.

Faut-il préciser que le staff de la marque italienne propose un crédit gratuit à sa clientèle dès 30% d’apport. Et ce n’est pas tout puisqu’une offre de location avec option d’achat a été concoctée par Fiat, en partenariat avec Wafasalaf. Cette dernière est soumise à condition sous réserve d’acceptation du dossier, une offre valable jusqu’à ce jeudi 31 décembre.

Il n’y a pas que la petite Fiat 500 qui bénéficie d’offres promotionnelles sur l’ensemble de ses finitions. La citadine Panda profite également de tarifs avantageux, la version d’entrée de gamme baptisée Pop étant affichée à 105 000 DH. La Fiat Tipo Sedan dans sa variante Pop se négocie à 132 900 DH, assortie d’un crédit gratuit des 30 % d’apport. Il en est de même pour la Tipo Hatchback Street qui, elle, est tarifée pour l’occasion à 199 900 DH.

La Fiat 500X est également sous le feu des promotions.

La 500X n’échappe pas à cette vague de promotion chez Fiat. Pour mémoire, rappelons que l’engin, moins de cinq ans après sa commercialisation, s’est vu offrir courant 2019 un restylage. Pas de révolution sur le modèle, juste quelques évolutions bien senties, notamment en matière de confort et d’agrément de conduite. Cela se vérifie avec l’apparition de nouveaux blocs optiques à LED de série.

À moins d’opter pour des Full LED en piochant dans la liste des options. Des équipements qui ont le mérite de mieux voir et d’être vu sur la route, ce qui renforce la sécurité des occupants. Les accessoires dernier cri permettant d’être connecté n’ont pas été oubliés puisque cette version rafraîchie du 500X propose dès l’entrée de gamme (finition Urban) le système Uconnect de Fiat. Il intègre un écran tactile de 7’’, la radio Bluetooth, les prises USB et AUX, en plus du «smartphone mirroring», permettant de retrouver les applications compatibles de son smartphone sur la tablette du véhicule.

C’est un 1,6 litre diesel de dernière génération (Euro 6) de 120 chevaux qui vient animer ce SUV, associé au choix à une boîte de vitesse manuelle ou automatique DCT. Le Fiat 500X qui bénéficie actuellement d’un tarif promotionnel de l’ordre de 214 900 DH, s’agissant de la version d’entrée de gamme.