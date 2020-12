Le RDV des bonnes affaires : Volkswagen sort le grand jeu

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Chez Volkswagen, pas un seul modèle n’échappe en cette fin d’année 2020 à une offre promotionnelle attractive. Mieux, l’importateur local de la marque, à savoir la Centrale Automobile Chérifienne, a lancé ses dernières semaines une campagne spécifique baptisée «Smart deals». D’aucuns se laisseront séduire par le nouveau Touareg qui bénéficie actuellement d’une tarification plus alléchante qu’à l’accoutumée, de l’ordre de 469 900DH, au lieu de 523 900 DH.

Lire aussi | Retail Holding prend une participation au capital de RMK Holding

Outre son design renouvelé, c’est surtout son confort d’assise et de roulement et aussi sa dotation en matière d’équipements de confort et de sécurité qui suscitent l’intérêt. Rappelons que le Touareg a clairement misé sur les nouvelles technologies embarquées. Du coup, l’habitacle a été entièrement repensé, à l’instar de l’écran du bloc d’instrumentation de 12 pouces, le fameux «i-cockpit» qui, pourrait-on dire, a fusionné avec l’écran du système multimédia de 15 pouces. Résultat, la planche de bord hérite d’une belle dalle géante incurvée vers le conducteur qui a pour nom «Innovision Cockpit». Un système qui permet notamment de réduire le nombre de boutons sur la console centrale.

Sous le capot, c’est une valeur sûre qui vient animer l’engin, en l’occurrence, un V6 3,0 litres TDI d’une puissance de 259 chevaux, à la fois discret, économique et performant. À moins de descendre un étage en dessous et d’opter pour une autre valeur sûre de la marque allemande ; à savoir le Tiguan dont la réputation n’est plus à faire. Animé par l’expérimenté 2,0 litres TDI de 110 chevaux, il voit son tarif affiché à 278 000 DH au lieu de 307 400 DH.

Lire aussi | Vrai ou Fake sur la Covid-19 au Maroc, jeudi 24 décembre

Autre véhicule qui bénéficie chez Volkswagen d’une solide notoriété, le, un ludospace Caddy qui se voit gratifier d’un crédit 0%. Mieux, sa dotation en équipement a de de quoi séduire également puisqu’il dispose, entre autres, des jantes de 17 pouces, du stationnement automatique, des phares xénon et à Led, de la caméra de recul, des vitres surteintées… il va sans dire que plusieurs modes de financement avantageux ont été déployés par l’importateur de la marque allemande pour satisfaire sa clientèle.

L’habitacle du Touareg concilie parfaitement confort de belle facture et technologie très aboutie.

Des promotions en après-vente

Il n’y a pas que les automobiles qui soient en fête chez Volkswagen. En effet, tout ce qui a trait à l’après-vente bénéficie également de ristournes à l’attention du client. C’est le cas par exemple sur les accessoires d’origine. Et ce n’est pas tout puisque 15% de remise sont offert sur l’huile moteur, les filtres, les plaquettes de frein, les batteries de démarrage. Ajoutez-y les balais d’essuie-glace, la courroie de distribution, la pompe à eau, voire le liquide de refroidissement.