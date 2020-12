Le RDV des bonnes affaires : Volvo déploie ses « Viking Days »

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Jolie croisade que celle menée par Volvo Maroc via sa campagne promotionnelle baptisée « Viking Days » dont l’objectif consiste à faire pleinement profiter sa clientèle des offres alléchantes et des services dédiés sur mesure, notamment en matière d’après-vente.

Lire aussi | Coronavirus : le vaccin Pfizer-BioNTech validé par l’UE

Dans le détail, qu’il s’agisse de la S60, de la S90, des XC40, XC60 ou XC90, toute la gamme Volvo bénéficie d’avantages clients liés notamment à la grille tarifaire (très compétitive dans le cas présent), et ce, jusqu’au 31 décembre prochain. Faut-il souligner que la marque suédoise s’est pleinement investie en matière de véhicules à mobilité propre. Si la quasi-totalité des véhicules commercialisés par Scandinavian Auto Maroc dispose de motorisations thermiques (essence ou diesel), l’option hybride rechargeable est également au menu.

Ce type de véhicule est donc capable de fonctionner en mode tout électrique, tout au moins sur de petites distances et indépendamment du moteur thermique essence, le rechargement de la batterie s’effectuant à l’arrêt à l’aide d’une prise de courant. De quoi réaliser de belles économies de carburant tout en émettant moins de CO 2 et de polluants.

Scandinavian Auto Maroc, l’importateur attitré de Volvo, dispose également d’une gamme de véhicules hybrides rechargeables, commercialisés au même prix que les versions diesel.

Justement, la gamme hybride de Volvo Maroc se voit gratifier de promotions inédites ; à titre d’exemple, le XC90 dans sa version T8 Inscription se voit tarifé à 890 000 DH (hors frais d’immatriculation), soit quasiment le même prix que son homologue diesel. Un SUV très luxueux qui se négocie en temps normal (et dans sa version hybride) entre 1 060 000 et 1 080 000 DH clefs en main. Toujours est-il que Scandinavian Auto Maroc n’a pas limité sa campagne «Viking Days» aux seules offres tarifaires; en effet, le service après-vente n’a pas été oublié.

Lire aussi | Dr Marhoum Filali Kamal : « Pour le moment, le Maroc n’est pas obligé de revoir sa stratégie de vaccination »

Pièces de rechange garanties à vie

«Avec la garantie à vie sur les pièces de rechange, les réparations effectuées sur une Volvo sont couvertes pour les défauts de matériaux ou de fabrication aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la voiture», dixit un responsable commercial de la marque. En effet, dès lors que son véhicule pénètre dans les ateliers de Volvo Maroc, les techniciens utilisent des pièces d’origine du constructeur ; de quoi procurer toujours un peu plus de tranquillité d’esprit, quel que soit son kilométrage, au propriétaire d’une Volvo.

Par ailleurs, Volvo Cars garantit que toutes les pièces installées chez Scandinavian Auto Maroc sont exemptes de défauts de matériaux ou de fabrication. La couverture comprend la main-d’œuvre pour remplacer la pièce de rechange. A noter que la garantie ne couvre pas les accessoires, les pièces d’usure ou les consommables et qu’il n’y a pas non plus de couverture pour les pièces à remplacer en raison d’une influence extérieure. Faut-il préciser que Volvo Cars Maroc a développé son propre concept de service (Volvo Personal Service/VPS).

Grâce au Programme de fidélité Volvo, des remises seront octroyées sur les pièces de rechange et sur la main d’œuvre. Ainsi, dans le cadre des Services Plus de Volvo Cars Maroc, tous les véhicules âgés de plus de 2 ans (Service Plus 2+) bénéficient systématiquement d’une remise sur les pièces de rechange et main d’œuvre de 15%. Les voitures Volvo de plus de 4 ans (Service Plus 4+) bénéficient, quant à elles, d’une remise de 30%, tandis que celles de plus de 6 ans (Service Plus 6+) profitent de 35% de remise.