Le renforcement des médias en marche

Ce 5 janvier, une réunion très importante a réuni les représentants des médias et des membres du gouvernement, notamment Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Fouzi Lekjaa, Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, pour discuter des défis posés aux médias.

Le Conseil National de la Presse, la Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux, la Fédération Marocaine des Médias, l’Association Nationale des Médias et des Editeurs ainsi que le Syndicat National de la Presse Marocaine, ont rappelé que le programme de soutien dont les médias ont bénéficié, grâce à l’apport de Fouzi Lekjaa, Directeur du budget à l’époque, entre autres, qui était présent à la réunion, était vital.