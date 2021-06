Le RNI d’Aziz Akhannouch s’attaque au Wali de BAM, Abdellatif Jouahri

Le parti RNI d’Aziz Akhannouch n’a pas du tout apprécié certaines déclarations du Gouverneur de la Banque Centrale, Abdellatif Jouahri, en marge de sa dernière sortie médiatique. Le Rassemblement national des indépendants a ainsi ouvertement critiqué les propos du Wali de Bank Al-Maghrib, estimant que ce dernier n’a pas fait preuve de réserve comme l’exige sa fonction, et ne doit pas s’immiscer dans les affaires politiques.

Pour le RNI, il s’agit d’une « grave dérive» de la part du patron d’une « institution crédible ». Dans son communiqué, le parti d’Aziz Akhannouch se dit d’autant plus étonné que les propos du Wali de Bank Al-Maghrib interviennent dans un contexte pré-électoral et au moment où l’on demande aux Marocains de se réconcilier avec la chose politique et surtout avec les urnes.

Pour rappel, lors de sa dernière conférence de presse, tenue le 22 juin, le Wali de Bank Al-Maghrib, répondant à une question sur la désaffection de la politique, avait, entre autres, fait remarquer que les partis politiques tant au Maroc qu’ailleurs multiplient les promesses et qu’il appartient aux électeurs de faire le choix. Il avait mis en exergue la disproportion entre le nombre impressionnant de promesses et le caractère limité des moyens financiers. « Suite aux déclarations faites par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib lors de sa dernière conférence de presse, qui sont loin des missions de l’institution Bank Al-Maghrib, et le droit de réserve qui restreint la mission et les compétences de son président, et lui empêche de s’engager dans des questions politiques », estime le RNI, jugeant que ces propos sont de nature à saper la confiance dans les partis politiques, en accentuant les réticences électorales et ses répercussions négatives sur les prochaines échéances électorales.

Le parti a dénoncé ce qu’il juge de « propos injurieux à l’égard des partis politiques et de l’action politique, qui est encadrée par la constitution ». Le RNI appelle à protéger « ces institutions de tels dérapages qui ne servent aucun parti, mais jettent plutôt le doute sur le travail des partis politiques et leur capacité à remplir pleinement leurs missions ».