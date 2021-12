Le roadshow sur l’agrégation agricole nouvelle génération fait escale à Casablanca

Deux semaines après le lancement à Kénitra du Roadshow sur l’agrégation agricole de nouvelle génération, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 », la caravane a fait dans la capitale économique, ce 20 décembre. L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) y a organisé l’atelier du roadshow relatif à la région de Casablanca-Settat. Les détails.

La déclinaison des axes de la nouvelle stratégie « Génération Green 2020 » au niveau régional notamment l’agrégation agricole « nouvelle génération », est en marche. L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) en étroite collaboration avec la Direction Régionale de l’Agriculture de Casablanca-Settat a organisé l’atelier du roadshow relatif à la région de Casablanca-Settat qui s’est tenu à Casablanca le 20 décembre 2021. Ce grand événement agricole a pour principal objectif de sensibiliser les différents acteurs et intervenants de la région pour dynamiser le processus de mise en place des projets d’agrégation de nouvelle génération.

Dans le cadre de cette vision, la région de de Casablanca-Settat, s’est parfaitement intégrée dans cette nouvelle génération d’agrégation à travers la préparation et l’élaboration de plus de 16 projets d’agrégation qui touche l’ensemble des filières agricoles.

Cette nouvelle stratégie est élaborée pour consolider les résultats positifs du secteur agricole acquis dans le cadre du Plan Maroc Vert, et booster le nombre de projets d’agrégation. En effet, la région de Casablanca comprend plus de 1200 unités de valorisation qui drainent en plus de la production régionale, les productions agricoles des autres régions du Royaume. Ainsi, ce roadshow sera l’occasion de faire le point sur l’état des lieux de l’agrégation agricole et de présenter le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux deux arrêtés d’application de la loi 04-12 sur l’agrégation agricole.

En plus de l’importante simplification et assouplissement des procédures, ces décrets visent aussi la révision des critères et des normes d’éligibilité. Ils ont également intégré de nouveaux modèles d’intégration et de nouvelles filières. Ces décrets ont ajusté la mise en place d’un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage au même titre que pour l’aménagement hydro-agricole et le matériel agricole tout en visant la simplification et assouplissement des procédures.

Aussi, cette nouvelle génération de projets agrégation s’inscrit dans le cadre du premier fondement relatif à la priorisation de l’élément humain de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » à travers notamment l’essaimage de nouveaux modèles d’organisation, de coopératives agricoles et agrégation combinant offre de valeur économique et sociale. Elle ambitionne aussi de propulser vers l’avant des projets d’agrégation innovants qui joueront le rôle de hubs régionaux et nationaux pour le transfert des nouvelles technologies aux agriculteurs.

Pour rappel, l’agrégation agricole introduite par le Plan Maroc Vert est un modèle novateur de partenariat entre l’amont productif et l’aval commercial et industriel. Il permet d’un côté aux petits agriculteurs agrégés de tirer profit des techniques modernes de production, de financement et d’accès aux marchés intérieurs et extérieurs. De l’autre côté, les agrégateurs assurent l’approvisionnement de leurs unités agroindustrielles par des produits de qualité, avec une traçabilité et ce, dans le cadre d’un partenariat « win-win ».