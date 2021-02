Le rover « Perseverance » a atterri sur Mars

La mission Mars 2020 de l’Agence spatiale américaine (NASA) est arrivée à destination jeudi au terme d’un périple de sept mois. Le robot téléguidé « Perseverance » s’est posé sans encombre sur Mars, à la recherche des signes d’une vie micro-bactérienne sur la planète rouge.

La mission Mars 2020, qui a décollé fin juillet, a transporté « Perseverance », construit par la NASA, qui pèse une tonne et est équipé d’un bras robotique de plus de deux mètres, de pas moins de 19 caméras et, pour la première fois, de deux micros. Sa mission : prélever des échantillons soigneusement choisis pour permettre de répondre à la question de l’existence ou non d’une vie ancienne sur Mars. Toutefois, pour espérer une réponse claire et définitive à la question d’une vie martienne ancienne, les précieux échantillons devront être récupérés par une prochaine mission afin d’être analysés sur Terre, dans un laboratoire de pointe ultra-sécurisé. Les tubes contenant les échantillons seront précieusement conservés sur Mars jusqu’à ce qu’une mission ultérieure soit capable de revenir les chercher, dans les années 2030. La mission va tenter ainsi de préparer de futures missions humaines en faisant l’expérience de production d’oxygène directement sur place.

Le scientifique marocain Kamal Oudrhiri qui fait partie des équipes en charge de cette mission, se réjouit de cet exploit : « Je me sens fier et honoré de faire partie de cette incroyable équipe. C’est mon cinquième atterrissage sur Mars, mais l’atterrissage d’aujourd’hui me semble particulièrement pertinent car en ces temps difficiles. Le voyage du rover nous rappelle que le courage, la détermination et la « Perseverence » inébranlable sont au cœur de l’exploration et nous transportent vers de nouveaux horizons. Un grand merci à mes collègues phénoménaux dont le dévouement infatigable a rendu l’impossible … POSSIBLE ».

À noter que Kamal Oudrhiri, qui travaille à la NASA depuis une vingtaine d’années, a joué un rôle clé dans de multiples missions, notamment celles liées aux engins d’exploration de Mars, à savoir « Curiosity », « Rovers », « Spirit » et « Opportunity », en passant par les missions internationales « Cassini » pour la planète Saturne, « Grail » pour la lune et « Juno » pour Jupiter.

