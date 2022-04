Le Royaume-Uni pourrait bientôt importer de l’électricité verte du Maroc

Selon des sources concordantes, l’entreprise britannique Xlinks serait en négociations avec la Grande-Bretagne pour importer de l’électricité verte produite au Maroc.

Selon le journal britannique Express, la Grande-Bretagne « pourrait bientôt sortir une bouée de sauvetage de la crise énergétique grâce à un accord majeur pour construire le câble sous-marin le plus long du monde entre le Royaume-Uni et le Maroc ». Express, qui rapporte l’information dans une récente publication via son site www.express.co.uk, explique que le gouvernement est actuellement en pourparlers avec l’entreprise XLinks pour construire et transporter de l’énergie via le projet Morocco – UK Power, qui est un câble sous-marin, le premier du genre, qui donnera à la Grande-Bretagne l’accès à de grandes quantités d’énergie renouvelable.