Le Royaume-Uni réaffirme son soutien à la résolution 2602 et consolide sa coopération avec le Maroc

Le Maroc et le Royaume-Uni ont tenu, mercredi à Londres, la première session de leur Conseil d’Association qui permettra d’approfondir leur coopération économique.

À cette occasion, les deux pays ont exprimé leur ambition commune de développer leurs échanges commerciaux qui s’élèvent déjà à près de 2 milliards de livres sterling par an.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de cette session présidée par le ministre d’État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les deux pays ont indiqué qu’à travers l’accord d’association, ils disposent désormais d’une plateforme permettant d’approfondir leur partenariat économique.

Le sous-comité étudiera les possibilités d’approfondir cette relation et d’accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, en veillant particulièrement à ce que l’accord d’association soit mis en œuvre aussi efficacement que possible.

Se félicitant du 300ème anniversaire de la signature du premier traité commercial entre les deux pays, le 23 janvier 1721 à Fès, les ministres de commerce britannique et marocain ont réaffirmé leur vision d’un Partenariat Stratégique bilatéral pour approfondir leurs relations économiques et sécuritaires, renforcer leurs liens culturels, soutenir leurs contributions ambitieuses respectives dans la lutte contre le changement climatique et s’aider mutuellement pour une meilleure reprise post-pandémie.

D’un autre côté, le Royaume-Uni a également salué, les efforts du Maroc en faveur d’une Libye stable et pacifique, avec notamment le dialogue inter-libyen tenu à Bouznika et à Tanger, qui a contribué à la mise en œuvre de l’accord sur les mécanismes de nomination aux postes de souveraineté en Libye.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue du dialogue stratégique Maroc-GB, les deux pays ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Libye.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita ont rappelé que la résolution 2570 du Conseil de sécurité de l’ONU soulignait le rôle central des Nations unies dans la facilitation d’un processus politique inclusif mené par et pour les Libyens.

Ils ont également souligné l’importance d’un processus électoral inclusif et consultatif, largement accepté par les parties prenantes libyennes.

Par ailleurs, les deux pays ont condamné, dans les termes les plus énergiques, l’utilisation d’armes chimiques qui constitue une violation du droit international, exprimant leur forte conviction que les responsables de l’utilisation de ces armes doivent répondre de leurs actes et que tous les États parties doivent respecter leurs obligations vis à vis de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques.

À cette fin, Bourita et Truss ont appelé à œuvrer au renforcement de la mise en œuvre de ladite Convention et à consolider davantage le rôle de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Dans la continuité de ces efforts, les deux pays ont annoncé l’ouverture prochaine d’un nouveau centre d’excellence en cybersécurité pour l’Afrique au Maroc, fruit d’un partenariat entre des entreprises et des universités britanniques et marocaines.

Enfin, le Royaume-Uni a réaffirmé, mercredi à Londres, son soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui salue les efforts “sérieux” et “crédibles” du Maroc pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Le Royaume-Uni a souligné “le rôle primordial” des Nations Unies dans le processus de règlement de ce différend.

Les deux pays ont par ailleurs salué la nomination de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura et réitéré leur soutien total à ses efforts pour trouver une solution à ce différend de longue date.

Le Maroc et le Royaume-Uni, deux pays millénaires, entretiennent, depuis près de huit siècles, une amitié inscrite dans la pérennité, pétrie dans le respect et l’estime mutuels. La célébration cette année du 300è anniversaire du premier traité de paix et de commerce signé entre les deux Royaumes, témoigne de cette relation millénaire qui est désormais tournée vers l’avenir et appelée à se raffermir à la faveur notamment de l’entrée en vigueur de leur Accord d’Association post-Brexit.

Dans un contexte post-Brexit le Maroc pourrait devenir une destination de choix pour les investissements britanniques, d’autant que plusieurs accords antérieurs sont de nature à faciliter cette démarche.