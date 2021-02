Le salon virtuel des études en France se tiendra les 13 et 14 février courant

Malgré le contexte sanitaire, le Salon des études en France sera organisé virtuellement cette année, les 13 et 14 février 2021, afin de permettre aux élèves, étudiants et parents de rentrer en contact avec les établissements français sans pour autant se déplacer.

Le SEF réunit cette année plus de 100 établissements français et prévoit d’accueillir environ 10.000 visiteurs pendant les deux jours du salon. Les élèves, étudiants et parents pourront ainsi circuler entre les stands pour rentrer en contact avec les exposants. Ils auront également l’opportunité d’assister à plusieurs conférences autour de l’orientation, les études en France, la vie en France et les démarches administratives.

Il s’agit d’une occasion unique pour discuter avec les grandes écoles en direct, s’informer sur leur cursus et formation et entamer la procédure de poursuite d’études supérieures en France pour une Licence, Master, Master spécialisé ou MBA.

Le Salon des Etudes en France, organisé durant les 10 précédentes années en présentiel à Casablanca se positionne comme le plus grand salon au monde (hors France) dédié à l’enseignement supérieur français.

