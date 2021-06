Le Secrétaire d’Etat américain Blinken tweete suite à sa rencontre avec Nasser Bourita

Le Ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu une rencontre avec le Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken le 28 juin à Rome. Bourita est actuellement en Italie pour assister à une réunion ministérielle de la coalition internationale de lutte contre Daech.

Suite à cette rencontre entre les deux haut-responsables, le Secrétaire d’Etat américain a relayé la substance de cette rencontre sur ses réseaux sociaux dont notamment Twitter. « J’ai eu une bonne rencontre avec le Ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Nous avons discuté des sujets d’intérêt commun liés notamment à la paix et la stabilité dans la région, les droits de l’homme ainsi que la liberté de la presse. Nous avons aussi discuté de la situation libyenne et de notre objectif commun de rétablir la stabilité et la prospérité dans ce pays », a-t-il twitté.

Ce tweet du Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken suite à sa rencontre avec Nasser Bourita comporte deux messages importants à savoir le dossier du Sahara et la question des droits de l’homme et la liberté de la presse. Pour rappel, les Etats-Unis ont reconnu en décembre dernier la souveraineté du royaume sur le Sahara marocain.

Good meeting today with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita to review our shared interest in regional peace and stability and human rights, including press freedom. We also discussed developments in Libya and our desire to see stability and prosperity there. pic.twitter.com/wutaKYIuw9