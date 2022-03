Le Secrétaire aux Affaires étrangères philippin au Maroc pour signer des accords bilatéraux

Nasser Bourita recevra ce lundi son homologue philippin, Teodoro Locsin Jr., qui entame une visite officielle au Maroc pour signer un certain nombre d’accords bilatéraux. Bourita et Locsin devraient signer l’accord sur les services aériens entre les Philippines et le Maroc, le mémorandum d’entente entre l’Institut du service extérieur philippin et L’Académie marocaine des études diplomatiques, et le mémorandum d’entente sur les consultations politiques, a annoncé ce lundi le département des Affaires étrangères philippin.

L’accord de coopération entre l’agence de presse publique Philippine News Agency (PNA) et Maghreb Arabe Presse doit également être signé, précise la PNA. Sa visite est à l’invitation de son homologue marocain, Nasser Bourita et sera son premier voyage officiel en Afrique du Nord en tant que ministre des Affaires étrangères. Locsin tiendra une réunion bilatérale avec Bourita pour discuter du renforcement des liens cordiaux entre les Philippines et le Maroc et des moyens de faire avancer les intérêts communs des deux pays dans divers domaines de coopération.