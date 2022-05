Le Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires Étrangères du Canada en visite au Maroc

Dans le détail, M. Oliphant s’entretiendra à Rabat avec des représentants du gouvernement sur des sujets portant sur le commerce, les changements climatiques, ainsi que la paix et la sécurité. Il en profitera également pour souligner les relations bilatérales étroites entre le Canada et le Maroc.

Par ailleurs, il assistera Marrakech à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, au cours de laquelle les membres examineront les progrès de la Coalition et discuteront de la menace posée par Daech en Iraq, en Syrie et en Afghanistan, ainsi qu’en Afrique.

Faut-il se souvenir que l’établissement des relations diplomatiques officielles entre le Maroc et le Canada remonte à 1962, l’année 2022 marquant le 60ème anniversaire de ces relations bilatérales. En 2021, le Maroc était le quatrième partenaire commercial bilatéral de marchandises du Canada en Afrique, les échanges bilatéraux de marchandises étant évalués à plus de 1,14 milliard de dollars.

S’agissant des activités commerciales du Canada au Maroc, elles sont diversifiées et portent non seulement sur l’exportation de marchandises et d’actifs miniers, mais aussi sur l’établissement de franchises, de nombreux partenariats avec des établissements d’enseignement et d’autres activités au sein de chaînes de valeur mondiales.

En plus d’être un partenaire de longue date pour le Canada au sein de la Francophonie, le Maroc s’est distingué ces dernières années comme un allié important dans les efforts pour contrer le terrorisme et l’extrémisme violent. Et pour cause ; les deux pays co-président le Forum mondial de Lutte contre le Terrorisme pour la période de 2019 à 2022.

Aussi, le Canada contribue également aux efforts antiterroristes du Maroc par le biais du Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes. Depuis 2017, ce programme a nécessité plus de 9,1 millions de dollars dans le cadre de programmes bilatéraux et régionaux au Maroc, principalement sous forme d’assistance technique et de formation.