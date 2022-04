Le soutien de l’Espagne change la donne au sein l’Union Européenne

Quelle que soit la vision que l’on en a, la décision espagnole de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara Occidental constitue le développement diplomatique et politique le plus marquant de l’histoire récente de la situation du Sahara.

En plus d’être d’une importance historique sans précédent – c’est la première fois qu’un pays européen soutient le plan de résolution marocain avec autant de clarté et de franchise – cette décision aura des implications géostratégiques significatives pour l’avenir du dialogue. Le fait que l’Espagne ait été l’État occupant du Sahara marocain jusqu’en 1975, qu’elle ait signé un accord avec le Maroc dans lequel elle acceptait de rendre le Sahara à sa mère patrie, et qu’elle n’ait jamais opposé son veto à cet accord, rend la nouvelle position de Madrid particulièrement importante et renforce encore plus la position marocaine.