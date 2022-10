Le suisse Cross Switch Holding acquiert 43% de Vantage Payment System

Lire aussi | Monétique. L’activité en forte progression

Si pour l’instant rien ne filtre sur le montant de la transaction, de sources proches du dossier, EL7 a dû toucher pas moins de 8 millions de dirhams pour cette transaction qui valorise Vantage Payment System à 20 millions de dirhams et augure une nouvelle ère pour cette entité créée il y a un peu plus d’un an, où un développement est envisagé en Afrique, mais aussi en Europe grâce au concours de Cross Switch Holding.

Rappelons qu’Equity Invest n’est pas à son premier coup d’essai avec les investisseurs étrangers puisqu’en 2019, ce groupe avait ouvert son capital à Vantage Capital, un des premiers acteurs africains du private equity, qui y a injecté plus de 80 millions de dirhams pour soutenir le développement de ce groupe multi-métiers opérant dans la sécurité électronique, l’intégration de solutions d’énergies renouvelables, l’édition de solutions IT pour le secteur de la santé et la monétique à travers Vantage Payment System. Ce dernier comte également devenir un opérateur de moyens de paiement.