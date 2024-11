Le taux de chômage poursuit sa hausse au Maroc et passe à 13,6%

Le taux de chômage a atteint 13,6% au troisième trimestre 2024, ressort-il de la récente note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail.

« Le taux de chômage s’est légèrement accru entre le troisième trimestre de l’année 2023 et celui de 2024, passant de 13,5% à 13,6%, enregistrant une hausse de 0,4 point en milieu rural (de 7% à 7,4%) et une stagnation à 17% en milieu urbain », précise le HCP.

D’après la même source, le nombre de chômeurs a augmenté de 58.000 personnes entre le troisième trimestre de l’année 2023 et celui de 2024, passant de 1.625.000 à 1.683.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 4%. Cette hausse, résultant d’une augmentation de 42.000 chômeurs en milieu urbain et de 16.000 en milieu rural.

Le HCP fait également savoir que les hausses du taux de chômage sont enregistrées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+ 1,3 point), passant de 38,2% à 39,5%, parmi les personnes âgées de 45 ans et plus (+0,4 point), de 3,7% à 4,1% et parmi les femmes (+1 point), de 19,8% à 20,8%.

Lire aussi | Startups, emplois, subventions… ce que promet la stratégie « Digital Morocco 2030 » lancée mercredi par le gouvernement

Selon le type de diplôme, à l’exception des titulaires de diplômes de techniciens et de cadres moyens, ayant connu une hausse du taux de chômage de 2,3 points, et de l’enseignement secondaire qualifiant (+0,5 point), les autres catégories des diplômés ont vu leur taux de chômage baisser.

La baisse la plus importante a été observée parmi les diplômés de l’enseignement supérieur (-1,6 point), de 26,5% à 24,9%, relève le HCP.

S’agissant du volume des actifs occupés en situation de sous-emploi, il a augmenté de 60.000 personnes, entre le troisième trimestre de 2023 et la même période de 2024, passant de 1.005.000 à 1.066.000 personnes au niveau national, de 523.000 à 590.000 personnes en milieu urbain et de 482.000 à 476.000 en milieu rural.

Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 9,6% à 10% au niveau national, de 8,1% à 8,8% en milieu urbain, tandis qu’il est resté stable à 12% en milieu rural.

Lire aussi | Akhannouch promet plus d’investissements et d’emplois lors de la 2e moitié de son mandat

Pour ce qui est du volume de la population active occupée en situation de sous-emploi lié au nombre d’heures travaillées, il est passé de 501.000 à 584.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant est passé de 4,8% à 5,5%.

La population active occupée en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé est passée de 505.000 à 482.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant abaissé de 4,8% à 4,5%.

Par secteur d’activité, le secteur des BTP est le plus touché par le sous-emploi, enregistrant une importante hausse avec +1 point (de 18,9% à 19,9%), suivi par le secteur de l’agriculture, forêt et pêche » avec 0,7 point (de 11,2% à 11,9%).