Le téléphérique d’Agadir mis en service

La cérémonie de mise en service de la première ligne du téléphérique d’Agadir s’est déroulée vendredi, en présence notamment, de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor et du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Un des projets touristiques phares de la capitale du Souss, ce téléphérique relie le pont Tildi à la Kasbah d’Agadir Oufella sur une distance de 1.700 mètres linéaires. Fruit d’un investissement privé dans le secteur de loisirs, la première ligne téléphérique comprend 30 cabines dont 4 VIP et la deuxième ligne sera dotée de 18 cabines. A terme, le téléphérique d’Agadir pourra transporter 1.000 personnes par heure et générer 1.000 emplois directs.