Le temps au Maroc, ce mercredi 30 novembre 2022

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 novembre 2022 :



– Temps assez froid sur l’intérieur du pays la matinée et la nuit.



– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques et les côtes Sud.



– Chasses-poussières locales sur l’extrême Sud.



– Ciel peu nuageux à clair sur tout le Royaume.



– Nuages de plus en plus denses en seconde partie de la nuit sur le Nord-Ouest du pays avec ondées ou gouttes de pluie locales.



– Températures minimales de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et les versants Sud-Est, 12/18°C sur l’Ouest et le Sud des provinces Sahariennes et sur les côtes et de 06/12°C ailleurs.



– Températures maximales en légère baisse sur les régions Centre et Sud et en légère hausse ailleurs.



– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et au sud de Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures prévues aujourd’hui :