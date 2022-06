Le Togo ouvrira un consulat à Dakhla

« Ce pas traduit encore une fois l’appui constant de la République du Togo à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et les liens forts unissant les deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère, Son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo », a souligné M. Dussey. A cet égard, le ministre togolais a renouvelé l’appui constant de son pays à une solution politique négociée, consensuelle et définitive, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité territoriale.

Lire aussi | L’UE accepte d’harmoniser les chargeurs des appareils portables d’ici 2024

Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de ses discussions avec M. Bourita, le chef de la diplomatie togolaise a salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies comme « cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara » marocain. Dans ce cadre, M. Dussey a insisté sur l’impératif du respect des normes et procédures au sein des organes de l’Union Africaine (UA), réaffirmant la pertinence de la décision 693 du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA de juillet 2018, qui a consacré l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une solution au conflit régional autour du Sahara marocain.

Lire aussi | La DGCT et Al Omrane unissent leurs efforts dans le pilotage des projets de développement territorial

Pour sa part, M. Bourita a salué la position constante du Togo concernant l’intégrité territoriale du Royaume, se félicitant de la décision du Togo d’ouvrir un consulat général à Dakhla. Cette décision, « qui est une source de satisfaction pour tous les Marocains, reflète le soutien constant de la République du Togo à la souveraineté du Royaume et à son intégrité nationale et territoriale », a précisé le ministre.