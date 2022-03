Le voyage d’Antony Blinken au Maroc, sous le signe des engagements de la sécurité et de la prospérité

La relation de longue date entre le Maroc et les États-Unis remonte au Traité de paix et d’amitié de 1787, lorsque le Maroc est devenu la première nation à reconnaître les États-Unis. Le partenariat stratégique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc est ancré dans des intérêts partagés en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales.

Le Secrétaire d’État américain Antony J. Blinken se rendra à Rabat, au Maroc, du 28 au 30 mars, où il rencontrera le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch et le Ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita pour un échange de vues sur les questions politiques régionales et la coopération bilatérale. Le Secrétaire dialoguera également avec des acteurs de la société civile et tiendra probablement une conférence de presse.

Les États-Unis sont déterminés à élargir les domaines de coopération bilatérale avec le Maroc. Pour élargir ces liens et explorer la future coopération américano-marocaine, la Secrétaire adjointe Wendy Sherman et le Ministre marocain des Affaires étrangères Bourita, ont tenu des consultations politiques bilatérales à Rabat au début du mois et ont coprésidé une session du dialogue stratégique maroco-américain sur les questions politiques régionales.

Les États-Unis et le Maroc se sont engagés à poursuivre leur coopération sur des questions d’intérêt commun, telles que la paix et la prospérité régionales et la sécurité régionale. Les États-Unis et le Maroc ont exprimé leur intention au cours du dialogue stratégique de poursuivre une solide coopération antiterroriste. La relation bilatérale comprend une collaboration étroite sur un éventail de questions, notamment le Sahel, la Libye et l’Ukraine.