Le Washington Post : « Chouchou de la Coupe du monde, le Maroc passe en demie-finale ! »  

L’exploit exceptionnel des Lions de l’Atlas a retenti dans les média du monde entier, à l’image de l’américain Washington Post, qui a été fasciné par l’efficacité d’Amrabet, la magie de Boufal, la finesse d’Ounahi, la précision de Ziyech… en somme, une combativité et une symbiose clés de succès des protégés de coach Regragui, le premier entraineur marocain arabe et africain à réussir une telle performance qui affolé de joie des millions, voire des milliards de fans à travers le monde.

« Avec la volonté indestructible de sa défense et le soutien immense de ses supporters, le Maroc a marqué l’histoire de la Coupe du monde samedi soir, s’aventurant plus loin dans cette aventure mondiale. Il a ajouté le Portugal à sa liste de noblesse européenne qu’il a bouleversée, et il a réalisé un quart de finale 1-0 de ses puissantes tripes pour parvenir au dernier carré », écrit le journal américain.