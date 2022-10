Le Week-end du bien-être et de la nutrition aura lieu les 22 et 23 octobre 2022

Le Week-end de bien-être et de la nutrition se veut le rendez-vous incontournable de la gestion positive du stress et de la régénération. C’est un rassemblement d’expositions, animations et conférences portant sur la triple dimension de l’équilibre humain : Physique, mentale et émotionnelle. Les thématiques des conférences portent sur des sujets d’actualité comme, à titre non exhaustif, le syndrome de la fatigue chronique et la fibromyalgie, la méthode WIM HOF, le décodage biologique du diabète et de l’arthrose, les addictions, la cupping thérapie, le yoga, le sport, la nutrition intégrative, la cryothérapie, la Sujok Thérapie, la méthode japonaise IKIGAI, le Reiki Shamballa multidimensionnel, la médecine du lieu de vie ou géobiologie, ou encore la communication non verbale et les interactions interpersonnelles.

C’est à l’espace Garden Event à Casablanca que cet évènement accueillera, deux jours durant, des conférenciers et des exposants du Maroc et de l’étranger. Il offre un avant-goût du Salon International du Bien-être et de la Nutrition, SIBEN, qui se tiendra les 4 et 5 mars 2023.

Initié par des professionnels de la santé, ce projet s’inscrit dans une stratégie quinquennale, déployée à la suite de la détresse et de l’oppression engendrées par la pandémie COVID-19. Le quotidien est désormais envahi de stress et d’anxiété. L’alimentation est déséquilibrée. Le corps se fragilise et la fatigue chronique s’installe. Il y a pour autant la possibilité de se régénérer et le potentiel de se développer et s’épanouir. C’est la promesse en tout cas du Week-end du bien-être et de la nutrition qui propose une série d’éclairages et une vitrine d’outils pour se prémunir contre les carences et la fatigue chronique, comme la nutrition, la méditation, le sport, un mode de vie vert… Et bien d’autres choses à découvrir.

C’est possible de transformer le stress en allié, un allié qu’on apprivoise pour se régénérer. Oui, c’est possible ! Rendez-vous les 22 et 23 octobre prochains autour de compétences qui changent la vie : conseils pratiques, exercices ludiques, à mettre en pratique au quotidien.

Le week-end du bien-être sera amorcé par une conférence inaugurale animé par Marie-Lise Labonté, conférencière internationale et auteur à succès. Le thème de sa conférence, « Renaître à soi », est une ode à la Vie, simplement.

Pour toutes informations complémentaires, appelez le 080 200 28 28, ou visitez le site web :

www.siben-maroc.com