Le WiFi 6E désormais autorisé au Maroc

À partir du mois de juin 2021, un dispositif plus performant sera déployé au Maroc pour assurer l’interopérabilité des appareils fonctionnant dans le spectre 6 GHz.

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) du Maroc a publié une décision détaillant un certain nombre de modifications concernant le spectre utilisé par les dispositifs de faible puissance à courte portée. Parmi ces changements, il est désormais possible de tirer parti de la norme Wi-Fi 6E, qui permet d’augmenter considérablement la vitesse des réseaux sans fil intérieurs exemptés de licence.

Qu’est-ce que le Wifi 6E et quels sont les avantages ?

Il s’agit en fait exactement de la même norme que le Wifi 6. Le E signifie simplement Extended pour refléter un spectre étendu à la bande 6 GHz (entre 5 945 et 6 425 MHz). Grâce à cette plage de fréquences accrue, le WiFi 6E peut délivrer des débits nettement supérieurs jusqu’à 11 Gb/s, ainsi qu’une latence plus faible.

L’un des principaux avantages du WiFi 6 sur ses prédécesseurs est la vitesse. On estime à environ 40% le gain permis par cette nouvelle technologie à cet égard. Le débit théorique maximal permis par le WiFi 6 est de 10 Gb/s.

Le Maroc sera le premier en Afrique à autoriser l’utilisation des fréquences 6 GHz pour une connectivité Wi-Fi plus rapide. En plus de l’introduction de la norme Wi-Fi 6E, une extension de la bande des 24 GHz pour inclure les radars omnidirectionnels de détection d’obstacles et de détection de mouvements est prévue.

Un communiqué officiel a précisé : « A partir de juin 2021, il sera possible d’utiliser la dernière évolution de la norme Wifi, dont la vitesse de connexion théorique maximale est de 10 Gb/s. Plus précisément, le Wifi 6 permettra une augmentation de 40% du débit par rapport à son prédécesseur grâce à un transfert de données plus important et à des processeurs plus puissants. » Le Wifi 6E complète le Wifi 5 et 6 (déjà autorisé au Maroc dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz).

L’ANRT précise qu’elle apportera plus de spectre supplémentaire au WiFi actuel permettant des vitesses de navigation élevées (jusqu’à 9,6 Gbps par n’importe quel hotspot) et une latence réduite pour des activités telles que le télétravail, la vidéoconférence, l’e-learning…

À l’occasion de cette révision, quelques nouvelles applications ont également été introduites (radars omnidirectionnels de détection d’obstacles fonctionnant dans la bande 24-24,25 GHz, dispositifs portables de faible puissance à courte portée fonctionnant dans certaines bandes de fréquences).

Toutefois, il faudra encore patienter pour pouvoir profiter de cette technologie à grande échelle, le nombre d’appareils compatibles étant encore limités.

Quels sont les appareils compatibles au Wifi 6 et 6E ?

ROUTEURS WIFI

SFR Box 8 (WiFi 6) Bouygues BBox Fibre (WiFi 6) TP-Link Deco X76 Plus / X96 (Mesh, WiFi 6E) TP-Link Archer AX6000 (WiFi 6) TP-Link Archer AX1500 (WiFi 6) Linksys AXE8400 (WiFi 6E) Netgear Nighthawk RAXE500 (WiFi 6E) Asus GT-AXE11000 (WiFi 6E) Asus ZenWifi AX (Mesh, WiFi 6) Netgear Orbi AX6000 (Mesh, WiFi 6)

SMARTPHONES

Samsung Galaxy S21 Ultra (WiFi 6E) Samsung Galaxy S21, S21+ (WiFi 6) Samsung Galaxy S10 et S10E (WiFi 6) Samsung Galaxy Note 10 (WiFi 6) Samsung Galaxy S20 (WiFi 6) Samsung Galaxy Fold 1/2 (WiFi 6) Xiaomi Mi 11 (WiFi 6E) Huawei P40 Pro (WiFi 6) iPhone 12 mini, iPhone 12, Pro et Pro Max (WiFi 6) iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (WiFi 6) iPhone SE 2020 (WiFi 6) LG V60 ThinQ (WiFi 6) Motorola Edge Plus (WiFi 6) OnePlus 8 et 8 Pro (WiFi 6) OnePlus 8T (WiFi 6)

