L’économie marocaine enregistre une croissance de 4% au T3-2025

L’économie marocaine a affiché une croissance de 4% au troisième trimestre (T3) de 2025, en rythme annuel, après +4,8% et +5,5% aux T1 et T2 du même exercice, indique le Haut-Commissariat du Plan (HCP).

« Le rythme d’expansion de l’économie nationale s’est assagi au cours de la deuxième moitié de 2025, après un premier semestre particulièrement dynamique, marqué par une impulsion vigoureuse et généralisée des branches secondaires « , explique le HCP dans un point de conjoncture faisant état de la situation des principaux indicateurs économiques observés au T3-2025 et estimés pour le T4-2025, et relatant les prévisions pour le T1-2026.

Cette inflexion a été une conséquence directe de la décélération des activités manufacturières, confrontées au cours de l’été 2025 à un tassement de la demande extérieure adressée aux industries métalliques, métallurgiques, électroniques et aux produits du textile.

À l’inverse, les services non marchands et financiers, l’immobilier et l’agriculture ont continué de jouer un rôle stabilisateur, permettant de préserver un rythme d’activité globalement en hausse de 0,4 point par rapport à celui de son niveau tendanciel.

L’expansion de l’activité a reposé, principalement, sur le soutien de la demande intérieure, malgré des signes de modération progressive. La solidité de l’investissement s’est maintenue, grâce à la vigueur des dépenses publiques en infrastructure et au redressement de l’équipement des entreprises, tandis que la consommation des ménages a poursuivi son affermissement au ralenti, affichant une amélioration de 3,9% au T3-2025, au lieu de +5,1% au trimestre précédent.

Les échanges extérieurs ont, pour leur part, continué d’exercer un effet restrictif, soustrayant 4,3 points à la croissance économique au cours de la même période.

Dans ces conditions, les équilibres macroéconomiques internes ont montré des signes de relative résilience, nonobstant un durcissement des pressions sur les finances publiques.

Le déficit budgétaire s’est, en effet, sensiblement renforcé au troisième trimestre 2025, tandis que le besoin de financement de l’économie nationale s’est légèrement atténué, pour s’établir à 12,3 milliards de dirhams (MMDH), contre 13,7 MMDH le trimestre précédent.