L’égyptien Chemipharma veut produire des compléments alimentaires au Maroc

C’est dire, que Chemipharma Group continue de croire au potentiel du marché marocain et de la capacité de son hub industriel casablancais à servir les sous-régions d’Afrique de l’Ouest, voire l’Europe du sud. Ce nouvel investissement qui s’attaque à une niche en forte croissance (un peu partout au monde d’ailleurs), conforte la position du Maroc dans le dispositif industriel de Chemipharm Group, un leader dans l’industrie pharmaceutique avec des opérations de fabrication et de distribution dans toute la région MENA.

Rappelons, que Kemipharm fabrique et commercialise au Maroc plusieurs médicaments génériques (principalement sous formes sèche et liquide) pour différents usages (dysfonctionnement érectile, traitement antibactérien local des infections oculaires sévères…). Conçue dès le départ avec une capacité de production élevée, l’unité de fabrication de Kemipharm, basée au parc industriel de Bouskoura (au sud de Casablanca), dessert aussi les marchés subsahariens depuis son entrée en service en 2018. Quant au marché des compléments alimentaires, il est à préciser que le Maroc importe annuellement près d’un milliard de dirhams essentiellement de la France, des Etats Unis et de l’Allemagne. En face, la production locale est quasi-inexistante.