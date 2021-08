L’égyptien MaxAB s’offre le marocain WaystoCap

La plateforme égyptienne de e-commerce accélère sa croissance et s’étend au Maghreb.

MaxAB, la plus importante plateforme égyptienne de e-commerce B2B au service des détaillants en alimentation et épiceries, vient d’acquérir WaystoCap, la plateforme de e-commerce et de distribution B2B. Cette dernière est basée au Maroc et relie les détaillants aux fournisseurs à travers l’Afrique.

L’acquisition va permettre à MaxAB d’accélérer son expansion sur le marché du Maghreb grâce à l’expertise de WaystoCap dans la région. MaxAB a également assuré un fond supplémentaire de 15 millions de dollars de la part de ses investisseurs, clôturant ainsi sa série A avec un capital total qui s’élève à plus de 60 millions de dollars.

WaystoCap a été fondée en 2017 et a été la première startup marocaine à rejoindre Y Combinator, accélérateur de startups basé à San Francisco. Depuis, elle est devenue l’une des plus grandes et plus importantes plateformes B2B au Maroc avec un réseau de 8000 détaillants. WaysToCap a ensuite réalisé une expansion en Afrique de l’Ouest.

Pour sa part, lancée en 2018, MaxAB dessert un réseau de détaillants traditionnels à travers l’Égypte. Son modèle de transformation numérique de la Supply Chain basée sur la technologie interne de l’entreprise lui permet d’offrir aux détaillants la simplicité de traiter avec un seul fournisseur, ainsi que des prix transparents, une livraison à la demande et une gamme de services à valeur ajoutée.

Les détaillants et les fournisseurs desservis par les deux sociétés vont bénéficier de la technologie de MaxAB, des solutions d’une chaîne d’approvisionnement étendue de bout en bout, des outils de veille économique ainsi que des connaissances et de l’expertise de WaystoCap. L’acquisition de WaysToCap par MaxAB va désormais permettre à plus de 70.000 détaillants d’être approvisionnés en aliments et produits d’épicerie sur plusieurs marchés.

« Nous sommes sur le point de faire passer l’industrie alimentaire en Afrique du Nord à un autre niveau. La création de cette nouvelle équipe est très excitante, combinant de nombreux spécialistes, un savoir-faire technologique, des infrastructures sur le terrain, des chaînes d’approvisionnement renforcées, ainsi que l’expérience considérable de WaystoCap dans la région. Nous entretenons d’excellentes relations de travail de longue date avec cette dernière et partageons une vision commune de réingénierie du marché des aliments et de l’épicerie traditionnels afin de mieux servir les détaillants traditionnels », souligne Belal El-Megharbel, co-fondateur et PDG de MaxAB.

« Le Maroc est un marché passionnant et en forte croissance. Aujourd’hui, l’écosystème technologique en Afrique et au Moyen-Orient offre aux entrepreneurs la possibilité de créer de nouvelles solutions pour répondre à certains des principaux défis quotidiens auxquels la région est confrontée, en s’appuyant sur le soutien considérable des gouvernements et des investisseurs. Nous sommes ravis de jouer un rôle central dans cette nouvelle équipe talentueuse créée et dirigée par des entrepreneurs expérimentés et innovants, afin de devenir un leader régional du marché de l’alimentation et de l’épicerie. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration avec MaxAB et d’amener l’entreprise à sa prochaine phase », note Niama El Bassunie, PDG et fondateur de WaystoCap.