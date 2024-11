Leila Benali: Le Maroc, seul corridor énergétique reliant Europe, Afrique et Atlantique

Le Maroc est le seul corridor énergétique et commercial reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique, a affirmé, vendredi 15 novembre à Bakou, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

« Le Royaume du Maroc joue un rôle fondamental dans la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, car il représente le seul corridor énergétique et commercial reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique », a souligné Mme Benali, au cours d’un panel en marge de la COP29.

Le Maroc est le seul pays africain interconnecté avec l’Europe, tant en matière d’électricité que de gaz, ainsi qu’au niveau logistique, a-t-elle précisé, mettant en avant le partenariat avancé liant le Royaume et l’Union européenne, dans le cadre du « Green Deal ».

« Selon Bloomberg, le Royaume du Maroc fait partie des cinq connecteurs mondiaux clés », a fait observer la ministre, ajoutant que »le monde a besoin que l’un de ces acteurs devienne un corridor durable ».

La responsable gouvernementale a, dans ce sens, expliqué que la vision du Maroc, en tant que corridor, s’articule autour du transit et de la certification des molécules et électrons verts, dans le respect des critères de réduction de l’empreinte carbone, des normes sociales, de la gouvernance et des droits de l’Homme.

»Le Royaume jouit du respect et de la confiance de ses partenaires internationaux et honore ses engagements en matière de durabilité », a assuré la ministre, relevant que le Maroc ambitionne de tripler sa capacité en énergies renouvelables et d’augmenter l’investissement cinq fois plus dans les réseaux électriques d’ici 2030.