L’encours des crédits à l’immobilier a augmenté à plus de 297 milliards de DH

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances, l’encours de crédits à l’immobilier a augmenté à 297,3 milliards de DH durant les neuf premiers mois de cette année.

La même source fait aussi remarquer un repli des ventes de ciment, en glissement annuel, de 9,2% à fin octobre 2022, après un recul de 8,3% un mois plus tôt et de 4,5% à fin juin 2022, ajoutant que ce retrait des ventes de ciment a été atténué, particulièrement, par une performance positive au niveau des segments d’infrastructure (+6,5%) et de béton prêt à l’emploi (+3,3%). La DEPF indique ainsi que ces ventes avaient enregistré, en 2021, une hausse de 16,1%, après un recul de 13,2% à fin octobre 2020.

