L’Energie de la honte

Nous avons vu dans les publications précédentes, l’implication de la France dans l’élaboration des lois dans le domaine de l’énergie au Maroc, par le biais de Traktebel , dans le cadre d’un rapport intitulé : processus de révision du cadre légal de l’autoproduction. En clair, c’est la France qui fait les lois de l’énergie au Maroc.

Nous avons également vu comment a été élaborée la loi 13/09 relative aux énergies renouvelable. Elle dit quoi ? Tout développeur doit produire en haute tension, injecter dans le réseau de l’ONEE, et alimenter un consommateur haute tension, soit une quarantaine de clients ONEE, et bien évidement exclure plus de 99,999 % des clients moyenne tension, car les plus importants d’entre eux : Casablanca, Rabat, et Tanger sont distribués par Lydec, Redal, et Amendis. Nous devons protéger nos intérêts, si ces clients bénéficient des énergies renouvelables, notre chiffre va accuser une très forte baisse, et on n’est pas là pour ça. C’est ce que vont dire les Français ! Des projets privés ont été développés. J’ai été personnellement co-développeur en 2008 du projet éolien Khalladi de 120 MW à Tanger, et maintenant on arrive à la saturation des besoins des quarante malheureux clients de l’ONEE en HT/THT. Tous les projets sont à l’arrêt, et on envoie balader à travers le ministère de l’énergie marocain, tout investisseur national ou étranger. Des voies s’élèvent pour demander l’ouverture de la moyenne tension, et on sort un projet modifiant et complétant la loi 13/09.

Voici ce que dit le projet de loi 58/15 dans son article 5 : Les énergies renouvelables peuvent être connectées au réseau national (basse tension, moyenne tension, ou haute et très haute tension), et vous pouvez vendre l’excédent de 20%… Êtes-vous contents ? Au Maroc, vous voulez autoproduire comme tout le monde. Aucun souci. On va vous faire une loi d’autoproduction (Traktebel) qui va vous faire regretter l’investissent dans les énergies renouvelables : Vous ne pouvez échanger avec le réseau que 10% au lieu des 100% que nous accordons à nos citoyens français. Et on ne parle plus de 20% à vendre, c’est 10%. D’ailleurs, celui qui a écrit 20% dans la loi 58/15 a été viré. C’est à prendre ou à laisser. Et si jamais vous augmentez la puissance, c’est la prison. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Maintenant, avant de sortir les décrets d’application de la nouvelle loi 58/15 que vous attendez depuis 2016, et qu’on ouvre le réseau Basse et moyenne tension tant protégé durant des année au profit de nos distributeurs français, je vais vous dire la suite des événements.

On va vous sortir une belle loi d’autoproduction basse et moyenne tension qui ne vous laissera aucune chance d’investir dans les énergies renouvelables. C’est Traktebel, filiale de Engie, qui va vous faire cela. Vous entendez ? On va vous mettre en place notre développeur français Qair, qui va développer une puissance qui fera le double des projets solaires Noor 1.2.3.4, dans lesquels vous avez laissé toutes vos plumes, soit 1000 MW composée de photovoltaïque qui va nous coûter entre 0,12 et 0,14 Dh/kWh, et de l’éolien entre 0.3 et 0.35 Dh/kWh. Nous allons vous faire une petite remise sur votre prix du kWh industriel. Vous l’aurez à un prix d’ami soit entre 0,70 Dh/kWh et 0,85 Dh/kWh, et nous allons, de notre côté, nous sucrer avec 0,5 Dh/kWh de marge, mieux que ce qu’on a en tant que distributeur à Rabat, Tanger, et Casablanca.

Il faut donner le temps à Qair de préparer son offensive sur le marché marocain, et même avant la sortie du décret d’application, dont les décisions doivent réconforter Qair dans son business model, afin de rafler tous les contrats moyenne tension ! Et après, on va rentrer et fermer la porte de l’intérieur. On ne sait jamais, un opérateur marocain peut avoir la même idée… Est-ce que vous êtes toujours satisfaits de cela au Maroc ? Maintenant, allez sur Youtube, et appréciez notre belle offre irrésistible : https://www.qair.ma. Voici notre offre: vous pouvez satisfaire plus de 50% de vos besoins en énergie verte, et une « importante » économie sur votre facture.

Engagez -vous dès à présent, le temps de finaliser les décrets d’application, faites vite, c’est une offre limitée, et avant que l’un des développeurs marocains n’arrive sur le marché. Sortons de cette discussion insupportable. Je ne veux pas aller plus loin, mais on aura tous compris le plan machiavélique de la France dans le secteur de l’énergie marocain depuis 2009, date de lancement par notre Souverain du plan de transition énergétique du Maroc. Si nous disons souverain, cela veut dire une politique souveraine, et non dictée par la Banque mondiale dans le cas du projet solaire marocain, ou la France, et là je ne dirai pas dictée, mais plutôt imposée, au nom, et en contrepartie de l’appui français dans le dossier ~ 2 ~ du Sahara. Voilà où nous en sommes !

Si on veut une souveraineté énergétique, il va falloir se préparer à la riposte française sur le dossier du Sahara. Le vent a tourné. Est-ce que le prix à payer vaut toute cette chandelle concédée à la France ? Est-ce que le poids de la France vaut toujours quelque chose après la reconnaissance par les USA (maître du monde) de plusieurs autres pays, et des consulats ouverts sur notre Sahara. En somme, la victoire éclatante du Maroc, sous la conduite du père de la transition énergétique marocaine, Sa Majesté Mohammed VI. Au lieu de mettre ma photo, j’ai mis celle de la statut de la honte, j’ai honte pour mon pays, comme professionnel du secteur de l’énergie, j’ai honte devant mon souverain, j’ai honte de tous ces ministres de l’énergie qui ont géré cette catastrophe depuis 2009, et laisser la Banque mondiale et la France nous massacrer de la sorte.

Que pouvons-nous faire ? Continuer à faire des posts sur LinkedIn. Le projet de loi sur l’autoconsommation est en route vers le parlement, il passera comme lettre à la poste. C’est un projet PJD élaboré par la France. Par quel moyen voulez-vous le stopper ? Je m’en remets à notre Souverain qui a clairement manifesté son mécontentement lors de la dernière réunion avec les responsables du secteur, pour une refonte de fond en comble des lois de l’énergie au Maroc, qui mettrait l’intérêt du Marocain en priorité, et non celui de l’économie française, ou de la banque mondiale.

Je le redis encore une fois : Dieu, protégez cette nation de ses amis, ses ennemis, elle les connait.

Par Dr Said GUEMRA, Expert Conseil en Management de l’énergie 4.0