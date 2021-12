L’entrepreneuriat agricole et rural, facteur d’émergence d’une classe moyenne rurale

Contribuer au développement du monde rural est une stratégie permanente. C’est une priorité inscrite aussi bien dans la nouvelle stratégie Generation Green 2020-2030, continuité du Plan Maroc Vert, que dans le nouveau modèle de développement.

Au centre de la stratégie Generation Green, l’objectif principal est de renforcer les capacités des jeunes ruraux et d’améliorer les conditions de vie de la population rurale. En organisant une conférence, le 6 décembre, le Groupe Crédit Agricole du Maroc entame une nouvelle approche vers les jeunes ruraux, en vue de contribuer à l’émergence d’une dynamique entrepreneuriale, aussi bien dans le domaine agricole que pour d’autres activités professionnelles.

Toutes les interventions ont convergé vers un constat partagé : le financement est certes important, mais insuffisant. D’où la conception d’une nouvelle approche priorisant les mesures d’accompagnement techniques. En fait, cette nouvelle démarche se veut multiforme et adaptée à chaque projet. A l’instar de l’expérience des centres régionaux d’investissement (CRI) dans les villes, des CRI dédiés à l’agriculture et au monde rural seront mis en place. Ces centres devront jouer un rôle de « guichet unique » pour accompagner les jeunes ruraux porteurs de projets agricoles ou professionnels.

Le développement de l’entrepreneuriat rural est la meilleure voie pour assurer l’émergence d’une « classe moyenne rurale », facteur de stabilité, de progrès et d’amélioration des conditions de vie de la population rurale. Plusieurs témoignages de « success stories » ont ponctué les interventions thématiques organisées dans la conférence. Idées et expériences pratiques ont été mariées pour s’inscrire dans la réalité concrète.

C’est là une pédagogie bien affinée et adaptée aux ménages ruraux qui préfèrent croire à ce qu’ils voient. Le défi principal est de fusionner savoir et savoir-faire. Le monde rural est détenteur d’une richesse ancestrale dans le mode de création des richesses qui permettent de nourrir la population. Les villes, avec leurs écoles, instituts et universités, sont capables d’apporter la matière grise nécessaire au développement des pratiques agraires et rurales. En établissant ce lien, le Groupe Crédit Agricole a su susciter l’espoir d’une nouvelle dynamique ce développement.