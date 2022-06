L’équipe nationale du eFootball se qualifie pour la Coupe du monde prévue au Danemark

La sélection marocaine s’est qualifiée en battant le Kazakhstan à l’aller (1-0) et en décrochant un match nul au retour (2-2) lors des éliminatoires de la FIFAe Nations CUP. L’équipe du Maroc se compose du trio Kinane Al Nabhani, Ilyass Mossaid et Ismail Boudebza.

Il s’agit de la première participation de l’équipe nationale à cette compétition. Plusieurs équipes se sont affrontées lors des éliminatoires, à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Kazakhstan, l’Afrique du Sud et le Koweït. Cette qualification est le fruit du travail de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques et de l’ensemble des cadres techniques et administratifs visant à promouvoir et développer cette discipline.

