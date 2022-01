Les acteurs de l’irrigation cherchent à renforcer leurs fonds propres

Basée à Agadir, cette PME détenue par la famille Seffar est en discussions avancées avec un fonds d’investissement de la place pour renforcer ses fonds propres et accélérer sa croissance. Il faut dire, que le secteur de l’irrigation est confronté à des délais de paiement excessivement longs et un risque de baisse des subventions aux équipements de goutte à goutte à l’orée de l’entrée en vigueur de Green Génération en 2022, suite à l’arrivée à échéance du Plan Maroc Vert.

D’où le besoin de s’adosser à des fonds d’Investissement capables d’apporter des solutions de financement autres que bancaires, d’ouvrir les opérateurs du secteur à d’autres relais de croissance et, partant, de pérenniser l’activité. Rappelons qu’Eriser est un acteur quasiment intégré en opérant sur toute la chaine, à commencer par l’importation de matériel et d’équipement d’irrigation, la distribution et l’installation de ceux-ci. A fin 2019, la société réalisait un chiffre d’affaires de près de 150 millions de dirhams très loin derrière CMGP qui revendique, quant à lui, un chiffre d’affaires consolidé de plus d’un milliard de dirhams.

Quant à Magriser, dont les actionnaires ont vendu la majorité du capital en début 2021 au fonds Amethis, il revendique un chiffre d’affaires de plus de 180 millions de dirhams se hissant à la deuxième marche du podium.