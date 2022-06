Une exposition et un colloque international sur « la portée universelle du patrimoine préhistorique du Maroc », placés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont eu lieu, vendredi 17 juin, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris. En réaction, certains Algériens ont exprimé ouvertement leur haine envers le Maroc sur les réseaux sociaux.

Le patrimoine et la culture marocains sont devenus une cible prioritaire de la junte algérienne. Cette dernière voit d’un très mauvais œil l’organisation par l’Unesco, vendredi dernier, d’une exposition et d’un colloque international honorant le Maroc et son patrimoine préhistorique, fait remarquer le360. En effet, de nombreux comptes relevant des mouches électroniques des renseignements algériens ont choisi la twittosphère pour s’attaquer gratuitement à Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des nations Unies pour l’éducation, la culture et la science (Unesco), et Mohamed Mehdi Bensaïd, Ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication.