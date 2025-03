Les barrages de Tanger-Tétouan-Al Hoceima reçoivent 50 millions m3 en 72 heures

Les barrages de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont enregistré des apports en eau d’environ 50,95 millions m3 en 72 heures, après les fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Les retenues sont ainsi passées de 853,29 millions de m3 à 904,24 millions de m3 entre le 8 et le 11 mars, soit un taux de remplissage de 47,33.

Cinq barrages du bassin hydraulique du Loukkos ont enregistré un taux de remplissage de plus de 70%. Il s’agit d’Oued El Makhazine, le plus grand de la région qui a atteint un taux de remplissage de 72,82% (490 millions m3), d’Acharif Al Idrissi (82,99%/100,96 millions de m3), de Chefchaouen (98,39%/12,05 millions de m3), de Smir (74,85%/29,16 millions de m3) et de Nakhla (82,95%/3,49 millions de m3).

D’après un rapport de la Direction générale de l’Eau, du ministère de l’Équipement et de l’Eau, quatre autres barrages du bassin ont enregistré un taux de remplissage variant entre 30 et 70% : Tanger Méditerranée (65,41%, 14,4 millions m3), El Kharroub (50,37%/ 95,06 millions de m3), Ibn Battouta (38,6%/11,24 millions de m3) et Moulay El Hassan Ben El Mahdi (46,35%/10,86 millions de m3).

Le taux de remplissage des autres barrages du bassin s’est élevé à moins de 30%. Il s’agit du barrage 9 avril qui a enregistré un taux de remplissage de 20,88%, soit 62,64 millions de m3, le barrage Dar Khrofa (14,76%/70,9 millions de m3), le barrage Abdelkrim Al Khattabi (25,04%/2,95 millions de m3), et le barrage Joumoua (10,95%/ 0,56 million de m3).