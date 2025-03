Les bénéfices de Volkswagen ont chuté de près du tiers en 2024

Le groupe Volkswagen a annoncé une baisse de 30,6 % de son bénéfice net en 2024 à 12,4 milliards d’euros, contre 17,86 milliards l’année précédente, en raison d’une baisse des ventes de véhicules, notamment en Chine, et des coûts élevés liés aux programmes de restructuration.

Le leader européen de l’automobile a accusé une baisse de 3,5% de ses ventes, avec 9 millions d’unités écoulées, contre 9,4 millions l’année précédente. Après trois années de bénéfices exceptionnels, les constructeurs automobiles allemands font face depuis l’an dernier au recul de la demande, à la hausse des coûts, notamment de l’énergie, et à la concurrence des marques chinoises de mieux en mieux placées dans les gammes électriques.

En réaction à cette performance, le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, a déclaré que 2024 marque un tournant stratégique majeur pour le groupe, axé sur l’innovation et des décisions transformatrices. En pleine restructuration pour tenter de redresser sa compétitivité, le constructeur a annoncé cet hiver un plan d’économies sans précédent, prévoyant la suppression de 35.000 emplois en Allemagne.

Grâce à ses nouvelles orientations, le groupe s’attend à une croissance de 5% de son chiffre d’affaires en 2025. Toutefois, le groupe aux dix marques (VW, Porsche, Skoda, Audi) anticipe des défis, en particulier dans un environnement marqué par une incertitude politique, des restrictions commerciales croissantes et des tensions géopolitiques.

Autant de défis auxquels s’ajoutent l’intensification de la concurrence, la volatilité des marchés des matières premières, de l’énergie et des changes, ainsi que des exigences plus strictes liées aux émissions.

