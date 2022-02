Les bonnes pratiques de management, selon Havard Business School Review

Le savoir-faire managérial est de nos jours un talent prisé par les entreprises. Les recruteurs le savent, un certain pourcentage de candidatures reçues sont motivées par le désir de changer de manager. Et on constate que la citation « on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager » est dans l’air du temps. Preuve statistique ou non, l’enjeu est suffisamment important pour que l’on se penche sur la question. C’est dans cette mouvance que Harvard Business School Review a publié un condensé de bonnes pratiques de management intitulé « Les 150 meilleurs conseils de management », un livre qui oriente vers trois fondamentaux : la gestion d’une carrière, d’une équipe de travail et d’une entreprise.

Gérer sa carrière avec maturité et expertise

La première action à initier est donc de s’auto-évaluer, l’objectif étant d’identifier ses atouts mais aussi ses axes d’amélioration. Encore plus appréciables, certains conseils orientent vers la prise de conscience individuel en suggérant, par exemple, de s’aménager un temps pour se recentrer, ou d’apprendre à gérer son énergie. Enfin, l’expertise managériale s’acquiert aussi dans l’auto-formation. Ainsi, des pratiques simples pour mieux s’organiser, exercer l’art de la réflexion et laisser place à la créativité, se challenger par des défis personnels, sont aussi mises en avant.

Gérer son équipe avec leadership et bienveillance

Avoir une certaine intelligence émotionnelle est pertinent à ce niveau. Pour conduire une équipe, il s’agit d’abord de faire preuve de leadership en donnant le ton. Pour cela, des principes de base existent et se déclinent par le fait d’avoir un esprit stratégique, du flair pour identifier les talents et savoir les placer, et de l’implication pour gagner de l’engagement. Toutefois, être un bon manager d’équipe demande aussi de savoir faire preuve de détachement quand cela est nécessaire ; d’être empathique et de prendre en considération les besoins de ses employés ; et de savoir tolérer les erreurs.

Gérer son entreprise avec méthode et conviction

Une stratégie clairement énoncée peut constituer le point le plus important dans un projet d’entreprise. C’est sur cette base que toute une équipe vous suivra, ou non, et saura orienter ses efforts dans la bonne direction. Dans un marché ouvert, très concurrentiel, où la compétitivité dépend aussi de son adaptabilité, un entrepreneur se doit d’être constamment dans l’action. Il est donc conseillé de rester ouvert aux idées en convoquant la participation des employés de première ligne ; d’avoir un focus clair pour fixer les étapes ; et enfin d’avoir une résistance à toute épreuve.

Ces 150 conseils sont un résumé sommaire tiré de l’expérience opérationnelle de professionnels confirmés. Les articles sources sont consultables sur le site hbr.org et cités en fin d’ouvrage.