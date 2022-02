Les créations d’entreprises en hausse de 30% en 2021

Lire aussi | Crédit bancaire. Les entreprises non financières privées ont capté plus de 400 milliards de DH en 2021

« Environ 99,48% de ces entreprises ont opté pour la forme juridique Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARl)/Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) alors que 0,27% ont été des sociétés anonymes (SA) », précise Inforisk. La même source indique aussi que le capital social médian lors de la création s’est situé à 100.000 dirhams, ajoutant qu’en 2021, pour une société défaillante, il y a eu 5,5 sociétés créées.

On note que par ville, Casablanca abrite 13.958 des entreprises créées (24%), devant Tanger (9%), Marrakech (9%), Rabat (6%), Kenitra (4%), Fes (4%) et Mohammedia (2%). En outre, 31% de ces entreprises opèrent dans le secteur « Commerce, réparation automobile », 19% dans l’Immobilier et Services aux entreprises et 16% dans le Bâtiment et travaux publics.

Le Maroc représente 69% des créations d’entreprises au Maghreb en 2020, contre 19% pour la Tunisie et 13% pour l’Algérie, précise l’étude, faisant état d’un « très net dynamisme entrepreneurial marocain au Maroc, avec un taux de croissance de 52% entre 2018 et 2021, contre 7% pour la Tunisie ».