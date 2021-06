Les Espagnols jugent que leur gouvernement n’a pas agi avec fermeté contre le Maroc

Le ton monte chez les citoyens espagnols sur la manière dont leur gouvernement a géré la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, du moins à en croire les résultats d’un sondage publiés par El Mundo. 53 % d’entre eux estiment que leur gouvernement n’a pas été ferme avec le Maroc.

La crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne continue de livrer ses secrets. Pour la majorité des Espagnols, l’afflux à Sebta de plusieurs milliers de migrants en provenance du Maroc entre le 17 et le 18 mai dernier, n’a pas reçu de « réponse ferme » de la part du gouvernement espagnol. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par le cabinet Sigma-Dos et publié par El Mundo. En effet, 80 % des sondés trouvent que le Maroc a utilisé le flux migratoire vers Sebta comme moyen de faire pression sur leur pays à reconnaitre sa souveraineté sur le Sahara. 53 % des Espagnols interrogés également estiment que leur gouvernement n’a pas agi avec fermeté contre le Maroc.

