Les États-Unis accordent une dérogation à la coopération de défense avec le Maroc

«Le secrétaire à la Défense vient de signer une dérogation qui permet au Commandement américain pour l’Afrique de poursuivre sa coopération et sa formation avec le Maroc». C’est ce qu’a déclaré Bardha Azari, porte-parole du Commandement américain pour l’Afrique, au média Middle East Eye. Les détails.

Les États-Unis renforcent davantage la coopération militaire avec le Maroc. Déjà en fin décembre dernier, la Maison Blanche annonçait que l’administration Biden allait réviser la Loi sur l’Autorisation de la Défense Nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2022, qui conditionne les aides militaires au Maroc à son engagement à «rechercher une solution politique mutuellement acceptable au Sahara occidental». C’est chose faite selon Bardha Azari, porte-parole du Commandement américain pour l’Afrique. Ce dernier a, en effet, déclaré au média Middle East Eye que « le secrétaire à la Défense vient de signer une dérogation qui permet au Commandement américain pour l’Afrique de poursuivre sa coopération et sa formation avec le Maroc». Et d’ajouter : «Notre partenariat militaire avec le Maroc est solide, et nous sommes convaincus que ce partenariat inébranlable continuera de prospérer dans les années à venir.»