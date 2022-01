Les États-Unis fournissent près de 1,6 million de doses Pfizer au Maroc

La capacité de stockage de vaccins au Maroc avait doublé grâce notamment à un don de l’Agence des Etats-unis pour le développement international (USAID), effectué le 19 janvier dernier. Les Etats-Unis avaient aussi, pour rappel, livré en Octobre dernier environ 850.590 doses du vaccin anti covid-19 Pfizer au Maroc à travers le programme COVAX, une initiative qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins à travers le monde. Les vaccins à ARN messager, comme Janssen et Pfizer, nécessitent en effet d’être conservés dans une température qui varie entre -60°C et -90°C selon le fabricant.

Ce don coïncide donc avec divers investissements visant à apporter une aide d’urgence supplémentaire au Maroc afin de lutter contre la COVID-19. En plus des dons des vaccins, les Etats-Unis proposent différents financements qui ont pour but de fournir une assistance technique, des équipements et des fournitures qui appuieront le Maroc dans sa campagne nationale de vaccination et dans son déploiement pour limiter la propagation de la COVID-19. Ces financements visent également à renforcer les efforts des laboratoires à travers l’acquisition de kits de dépistage.

Les Etats-Unis sont le principal donateur au programme COVAX, avec une contribution d’environ 5 milliards de dollars à travers l’USAID. A ce jour, le Gouvernement Américain a fourni plus de 200 millions de doses de vaccin aux pays qui en avaient besoin, et mettent à la disposition de 92 pays et économies à revenu faible et intermédiaire et de l’Union Africaine plus d’un milliard de doses du vaccin Pfizer.