Les Etats-Unis réaffirment leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Dans un communiqué diffusé à l’issue de la rencontre tenue à Washington entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue américain, Antony Blinken, le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, a indiqué que les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste.

L’accent a été mis également, lors de cet entretien, sur le « très important » accord tripartite conclu entre les Etats-Unis, le Maroc et Israël, consacrant la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur le Sahara. A cet égard, Bourita et Blinken « ont salué le premier anniversaire de la Déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les États-Unis, qui aura lieu le 22 décembre », a relevé le porte-parole de la diplomatie américaine, en rappelant que le partenariat bilatéral « de longue date est enraciné dans des intérêts communs pour dans la paix, la sécurité et la prospérité régionales ».

Les deux parties ont en outre souligné l’importance de « l’approfondissement continu » des relations maroco-israéliennes. Aussi, les deux parties ont, par ailleurs, fait part de leur « soutien » au nouvel Envoyé Personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara, mené sous l’égide des Nations Unies. Ces entretiens interviennent moins de trois semaines avant la commémoration du premier anniversaire de la reconnaissance, le 10 décembre 2020, par l’administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Un événement que le royaume souhaite convertir en occasion pour voir le président Biden confirmer solennellement la décision prise par son prédécesseur.

Pour rappel, il y a quelques jours, lors d’une interview accordée à la BBC, Blinken a botté en touche les questions insitante de la journaliste sur la marocanité du Sahara, préférant réitérer que l’administration Biden accorde la priorité au soutien du processus de négociations mené sous l’égide des Nations unies. «Nous sommes maintenant très concentrés sur le soutien aux efforts de l’envoyé des Nations unies Staffan de Mistura, et à un processus dirigé par l’ONU pour trouver une solution durable et digne. C’est l’objet de nos efforts», avait expliqué Blinken.

Cet entretien entre les diplomates en chef des Etats-Unis et du Maroc intervient aussi deux jours avant la visite à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Une visite très attendue par les deux parties en vue de sceller une coopération militaire forte et durable. Or, la concrétisation de cet objectif est grandement tributaire de la disposition de l’administration Biden à honorer ses engagements pris dans le cadre des accords d’Abraham. Dans le cas du royaume, la confirmation de la marocanité du Sahara par la nouvelle administration Biden se fait toujours attendre. Il en est de même pour l’installation d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla.