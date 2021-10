Les exportateurs marocains d’agrumes sous fortes tensions

Après la menace des pays méridionaux de la rive sud-méditerranéenne qui devient de plus en plus dangereuse depuis quelques années, les producteurs et exportateurs marocains d’agrumes débutent dans une semaine, une campagne d’exportation qui s’annonce encore plus difficile. En effet, la campagne 2021/22 sera inscrite sous le sceau du grand défi logistique, à cause des fortes hausses des coûts du transport maritime conteneurisé au cours des derniers mois.

Les surcoûts varient entre 1,20 et 1,50 DH/kg selon les destinations et le mode de transport. C’est presque l’équivalent de la recette moyenne que le producteur a réalisée au cours des trois dernières années. Même le mode de transport en bateaux frigorifiques classiques (en vrac) affiche une hausse de 20 % en moyenne.

Quand on sait que la Russie, l’Amérique du Nord et les pays du Golfe absorbent plus de 50% de nos exportations annuelles qui totalisent entre 600.000 tonnes et 700.000 tonnes, on peut deviner le risque de manque de compétitivité des oranges, clémentines ou autres tangerines marocaines cette année, face à une offre turque et égyptienne, deux pays dont les exportateurs d’agrumes bénéficient depuis quelques années d’une forte baisse de leurs monnaies respectives, en parallèle à des coûts de production beaucoup moins chers que chez nous (le SMIG ou SMAG égyptien est deux fois moins élevé qu’au Maroc par exemple).

Selon les responsables de la Fédération interprofessionnelle des agrumes (Maroc Citrus) qui réclame d’ores et déjà un plan de sauvegarde pour le secteur avec un soutien financier à la clé, notamment au niveau des coûts logistiques, le manque à gagner à l’export risque d’atteindre la prochaine campagne agrumicole près de 2 milliards de DH.

Rappelons, que l’Organisation Mondiale des Agrumes (WCO) s’attend à une production d’agrumes de près de 29 millions de tonnes de la part des seuls producteurs méditerranéens et ce, en légère baisse de 1% et dont près de 30% en provenance de la Turquie et l’Egypte.