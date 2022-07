Les exportations en hausse à fin mai 2022

A fin mai 2022, les exportations de marchandises s’établissent à 176.424MDH contre 125.363MDH un an auparavant, soit une hausse de 40,7% ou +51.061MDH. Cet accroissement concerne les exportations de la totalité des secteurs, essentiellement, celles des phosphates et dérivés, du secteur de l’automobile et celles de l’agriculture et agroalimentaire.

Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre 47.627MDH à fin mai 2022 contre 24.270MDH à fin mai 2021. Cette évolution fait suite, principalement, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+17.966MDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8.354DH/T à fin mai 2022 contre seulement 3.431 DH/T à fin mai 2021). En revanche, les quantités exportées baissent de 10,2%.

Les ventes du secteur de l’automobile affichent un accroissement de 24,4% ou +8.125MDH s’élevant à 41.359MDH à fin mai 2022 contre 33.234MDH une année auparavant. Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021. Néanmoins, la part de ces ventes dans le total des exportations perd 3,1 points (23,4% à fin mai 2022 contre 26,5% à fin mai 2021).

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se situent à 40.256MDH à fin mai 2022 contre 32.472MDH durant la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 24% ou +7.784MDH. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+28,9% ou +4.209MDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+19,6% ou +3.407MDH).

De leur côté, les exportations du textile et cuir s’accroissent de 32,6% ou +4.393MDH au titre des cinq premiers mois de l’année 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+36,9% ou +3.078MDH), des articles de bonneterie (+27,7% ou +761MDH) et des chaussures (+27,7% ou +280MDH). Ces exportations atteignent, ainsi, leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.

Importations par principaux produits

La hausse des importations de biens concerne la quasi-totalité des groupes de produits. Ainsi, la facture énergétique a plus que doublé s’élevant à 54.646MDH à fin mai 2022. Cette évolution fait suite, essentiellement, à la hausse des approvisionnements en gasoils et fuel-oils (+14.023MDH) due à l’élévation des prix qui ont presque doublé (9.110 DH/T contre 4.597 DH/T). En parallèle, les quantités importées enregistrent une hausse de 8,6%. De leur part, les importations des demi produits enregistrent une hausse de 53,9% ou +24.559MDH, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac (8.674MDH à fin mai 2022 contre 2.263MDH à fin mai 2021).

S’agissant des importations des produits alimentaires, celles-ci affichent une hausse de 31,8% ou +8.959MDH. Cette évolution est tributaire, essentiellement, de la hausse importante des achats d’Orge (2.993MDH à fin mai 2022 contre seulement 325MDH à fin mai 2021). Les approvisionnements en blé affichent une hausse de 14,8%. De leur côté, les importations des produits bruts, s’accroissent de 76% ou +8.084MDH. Cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont presque triplé (+5.421MDH).