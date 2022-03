Les femmes représentent 16,2% des dirigeants d’entreprises au Maroc [Étude]

« 16,2% des dirigeants des entreprises (Personnes Physiques actives, Personnes Morales actives et auto-entrepreneurs) au Maroc sont des femmes », fait remarquer l’OMTPME dans cette étude qui porte sur les femmes entrepreneuses et dirigeantes d’entreprises au Maroc.

Dans le détail, 14,6% des entreprises personnes morales actives sont dirigées par des femmes, 16,3% des entreprises personnes physiques actives appartiennent à des femmes et 25,5% des auto-entrepreneurs actifs sont des femmes. L’OMTPME précise que l’étude a été réalisée sur la base de données exhaustives, ce qui en fait une première au Maroc.

La même source explique que la base de données utilisée regroupe 567.041 entreprises personnes morales et personnes physiques actives, en plus de 49.160 auto-entrepreneurs actifs. « Afin de dépasser l’obstacle de non-disponibilité des données sur le genre dans les bases de données des administrations et organismes publics marocains, l’Observatoire s’est basé sur les prénoms des dirigeants et entrepreneurs renseignés dans les bases de données reçues des partenaires (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale et Direction Générale des Impôts) », apprend-t-on également.

Notons que l’étude complète de l’Observatoire sur l’entrepreneuriat féminin et les femmes dirigeantes au Maroc sera publiée prochainement, avec davantage d’indicateurs notamment la répartition des femmes chefs d’entreprises par secteur d’activités, par taille d’entreprise, par forme juridique et région, ainsi que la part de l’emploi dans les entreprises dirigées par des femmes.

L’observatoire indique que aussi que selon la Banque Mondiale, la part des femmes dirigeantes et entrepreneuses au Maroc est de 16,1% en 2019, un taux inférieur à la moyenne mondiale (43,2% en 2019) et à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (56%), ajoutant cependant que ces chiffres sont basés sur des enquêtes conduites sur un échantillon limité et intègrent probablement le secteur informel, alors que l’étude de l’Observatoire a été conduite sur une base de données quasi-exhaustive.