Les frontières de Sebta et Melilla pourront rouvrir au mois de mars

Les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc pourront rouvrir au mois de mars, comme l’a publié ce mercredi le journal El Español et El Pais. Une ouverture dans laquelle un seul laissez-passer sera autorisé pour chacune des deux villes.

Les frontières de Sebta et Melilla avec le Maroc pourraient rouvrir leurs portes en mars prochain, deux ans seulement après leur fermeture. C’est du moins ce que rapporte le journal El Español ce mercredi matin. Selon le journal espagnol, il s’agit de la date proposée par les autorités marocaines »même s’il faudrait désormais voir quelle est la décision des autorités espagnoles ».

Les informations d’El Español soulignent qu’il s’agit de la proposition marocaine et que les conditions passeraient par l’ouverture d’un seul passage dans les deux villes, celle de Beni Enzar à Melilla et celle de Tarajal I à Sebta. Selon le journal espagnol toujours, la priorité sera accordée aux étudiants et aux travailleurs saisonniers.

Plus tôt ce mois, Ignacio Cembrero et Vox annonçaient qu’à défaut de commerce avec le Maroc, ces deux villes, Sebta et Melilla, connaîtront l’abandon, entraînant la disparition de la présence coloniale espagnole.

A suivre.